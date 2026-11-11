Emma entra in classe: ha preso il via dall’Istituto Comprensivo “Quinto Ennio – Battisti” il tour di SGM nelle scuole

LECCE – È partito dalla Scuola Media dell’Istituto Comprensivo “Quinto Ennio – Battisti” il tour di Emma nelle scuole del territorio, l’iniziativa promossa da SGM per avvicinare i più giovani al trasporto pubblico e diffondere una cultura della mobilità consapevole, sostenibile e condivisa.

Emma, la mascotte che prende vita dall’assistente virtuale dell’app SGM Lecce, arriva tra i banchi di scuola per accompagnare gli studenti alla scoperta di un modo più responsabile di muoversi in città. Un percorso educativo che, attraverso il dialogo e la partecipazione, invita i ragazzi a riflettere sul valore del trasporto pubblico e sull’impatto delle scelte quotidiane.

Alla presenza del Presidente SGM Damiano D’Autilia, curiosità, domande ed entusiasmo hanno caratterizzato gli incontri con alunne e alunni della Scuola Media del “Quinto Ennio”. Un’occasione per far conoscere ai più piccoli il mondo della mobilità sostenibile con un linguaggio semplice e coinvolgente, sottolineando il contributo che ciascuno può dare a una città più vivibile.

“Avvicinare i ragazzi al trasporto pubblico significa aiutarli a conoscere la propria città e le possibilità di viverla e attraversarla in modo più sostenibile – dichiara il Presidente SGM D’Autilia –. Con Emma vogliamo parlare il loro linguaggio, stimolare domande e far comprendere che anche le scelte di ogni giorno possono fare la differenza. La partecipazione degli alunni del “Quinto Ennio” è un bel punto di partenza per un percorso che vogliamo condividere con un numero sempre maggiore di scuole”.

Il tour proseguirà il 19 novembre con altre due tappe in altrettanti istituti del capoluogo, continuando a promuovere tra le nuove generazioni una maggiore familiarità con il servizio di trasporto pubblico e con la mobilità sostenibile.

Le scuole interessate a ospitare Emma nelle proprie aule possono contattare SGM attraverso i canali social ufficiali dell’azienda (Facebook e Instagram) per ricevere informazioni e manifestare il proprio interesse.