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Attualità

Emma entra in classe: ha preso il via dall’Istituto Comprensivo “Quinto Ennio – Battisti” il tour di SGM nelle scuole

Trasporto pubblico e mobilità sostenibile al centro degli incontri con gli studenti. Il 19 novembre le prossime due tappe