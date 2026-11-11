Teatri Locomotive, la rassegna dalle mille anime

SALENTO – Il jazz sa essere un linguaggio aperto, capace di attraversare generi e forme espressive diverse, ed è proprio da questa certezza che il direttore artistico di Locomotive Jazz Festival, Raffaele Casarano, parte per arricchire il racconto di una rassegna che, come è stato recentemente dimostrato anche da uno studio scientifico, trova una significativa continuità in una dimensione in cui la musica si conferma motore di partecipazione, valorizzazione dei territori e sviluppo culturale, occasione di incontro, crescita e confronto.

Dopo Tramonti Locomotive e Alba Locomotive, torna l’apprezzato format Teatri Locomotive, la sessione indoor del Locomotive Jazz Festival, che segue la direzione già intrapresa nel corso dei mesi estivi, e lo fa con un programma che non si esaurisce nella dimensione del concerto, ma costruisce identità precise attraverso differenti sensibilità artistiche: dalle sonorità orchestrali alle contaminazioni mediterranee, dalla canzone d’autore alla musica per il teatro, fino al dialogo tra jazz, parola e improvvisazione.

Non solo artisti affermati, ma anche spazio alle nuove voci e ai progetti emergenti, in una proposta che mette insieme qualità musicale, sperimentazione e attenzione alla sensibilità culturale del territorio. Una vocazione che si riflette anche nella scelta dei luoghi, con la musica chiamata a dialogare con spazi culturali e scenari differenti, dal Teatro Apollo di Lecce al Museo Castromediano, fino a Galatina, ampliando il percorso della rassegna oltre i tradizionali confini del palcoscenico.

Dal 27 novembre al 20 dicembre un programma ricco non solo per lo spessore degli ospiti, ma anche per la varietà di progetti originali e per lo spazio che, come sempre, dedica ai giovani talenti. Il Teatro Apollo di Lecce sarà il palcoscenico principale della rassegna, con una serie di appuntamenti che mettono in dialogo mondi sonori e percorsi artistici differenti.

TEATRO APOLLO – Lecce

Si parte venerdì 27 novembre alle 20.30 con il quintetto di Perla Catucci, protagonista dell’Open Act nell’ambito di Locomotive Giovani 2026. Ù

Alle 21.15 salirà sul palco l’Orchestra OLES con Nick The Nightfly.

Sabato 28 novembre, alle 20.30, spazio all’esibizione in solo di William Laneve, ancora per Locomotive Giovani. Alle 21.15 sarà la volta di Paolo Buonvino con Racconti di ispirazione.

Il programma proseguirà giovedì 10 dicembre alle 20.30 con i Radicanto, impegnati in un omaggio a Domenico Modugno per il loro trentennale.

Alle 21.15 seguirà Mariella Nava con Note di donna.

Venerdì 11 dicembre la serata si articolerà in tre appuntamenti: alle 20.15 l’Open Act dei Genette 5tet; alle 21.00 quello di Sarita 4tet con Milonga del Sur; alle 21.45 l’incontro tra Raffaele Casarano & Locomotive Band e Aiello. Sul palco: Giulio Rocca alla batteria, Andrea Rossetti a piano e synth, Giorgio Vendola al basso e Alessandro Monteduro alle percussioni.

La programmazione si concluderà al Teatro Apollo sabato 19 dicembre. Alle 20.30, per Locomotive Giovani 2026, si esibirà il Giovanni Bisanti Trio.

Alle 21.15 Elio proporrà La rivalutazione della tristezza

MUSEO CASTROMEDIANO – Lecce

Il calendario riserverà spazio anche alla dimensione più intima dell’ascolto con I concerti della domenica mattina, ospitati al Museo Castromediano di Lecce.

Domenica 6 dicembre, alle 11.00, sarà la volta di Alessia Tondo con “Sita”.

Domenica 13 dicembre, sempre alle 11.00, la presentazione del libro di Silvio Cantoro accompagnerà “Storie di musica e intagli di parole”, uno story concert con Serena Spedicato, Simona Vespucci e Viviana Coda alle voci, Alessandro Caione e Cesare De Fiore al pianoforte.

Domenica 20 dicembre, infine, alle 11.00, spazio a “What’s Next”, progetto del Basilico Pagliero 4tet, vincitore dell’Abbazie Jazz Contest 2025.

GALATINA (Le)

Il 15 dicembre, a Galatina, l’Istituto Comprensivo Polo 3 ospiterà alle 17.30 “A scuola di musica”, un concerto-laboratorio con Tullio Visioli, dedicato alla vocalità infantile e realizzato in collaborazione con l’associazione nazionale Il Jazz va a Scuola. La giornata proseguirà alle 19.30 nella Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo con “Christmas Songs”, concerto con Gospel Tyna Casalini.

Raffaele Casarano: “Con questa rassegna oltre a proporre ottima musica, cerchiamo di creare occasioni di incontro tra pubblico e artisti e accendere un faro sul talento delle nuove generazioni. Ecco perché accanto a grandi protagonisti della scena musicale, ci sono quei talenti in erba che rappresentano il futuro e ai quali vogliamo offrire spazio e opportunità. Per noi il festival è questo: un laboratorio vivo, in cui la musica diventa esperienza condivisa, ricerca e possibilità di immaginare nuove strade”

I biglietti sono disponibili su Ticketmaster