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Teatri Locomotive, la rassegna dalle mille anime

Tutto pronto per la sessione indoor del Locomotive Jazz Festival. Dal 27 novembre al 20 dicembre un viaggio tra musica, teatro, letteratura, laboratori e la scoperta di nuovi talenti