Meteo di domani 12 novembre nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi

Puglia – Nuvolosità in transito nel corso della giornata su tutta la regione ma con tempo per lo più asciutto sia al mattino che al pomeriggio, salvo locali fenomeni sui settori settentrionali. In serata e nottata tempo stabile ma con molte nuvole in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli coperti con precipitazioni anche intense specialmente sulle regioni di nord-ovest e sulle centrali settentrionali. Al pomeriggio fenomeni che insistono sulle regioni settentrionali, neve fin verso i 1700 metri sulle Alpi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con cieli coperti e qualche pioggia sparsa.

AL CENTRO

Al mattino acquazzoni e temporali specie sulla Toscana, pioviggini altrove. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con ancora temporali sulle coste della Toscana. In serata e in nottata ancora precipitazioni sparse sui settori Tirrenici, migliora altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli coperti ovunque, piogge sulla Sardegna. Al pomeriggio attesi isolati fenomeni anche sulla Campania, nessuna variazione altrove. In serata attesi piovaschi su Calabria Tirrenica e sulla Puglia, asciutto ma coperto altrove.

Temperature minime in generale aumento; massime in lieve calo al nord-ovest, sulle regioni centrali Tirreniche e sulla Sicilia, in lieve rialzo altrove.

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