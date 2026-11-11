Anemos, Nardò più resiliente ai cambiamenti climatici

NARDO‘ (Lecce) – Il Comune di Nardò compie un nuovo e importante passo in avanti nel percorso verso l’adattamento ai cambiamenti climatici e la tutela delle aree costiere, sempre più esposte a fenomeni meteorologici estremi e rischi ambientali. Con il progetto Grecia-Italia Anemos, cofinanziato dall’UE, infatti, il territorio si dota di strumenti innovativi destinati a trasformare il porto di Santa Caterina in un vero e proprio laboratorio di resilienza climatica.

Dopo il completamento degli studi specialistici realizzati da Soc. Coop Hydra., incaricata dal Comune di Nardò di analizzare vulnerabilità e rischi climatici che interessano il sito pilota di Nardò selezionato all’interno di Anemos, il progetto entra ora nella sua fase più concreta e operativa. L’amministrazione comunale, infatti, ha concluso l’acquisto di tutte le attrezzature tecnologiche previste dal progetto: una boa multiparametrica per il monitoraggio delle condizioni marine, della dinamica del moto ondoso e dell’eventuale presenza di idrocarburi nelle acque; una stazione meteorologica; un sensore per il monitoraggio del livello del mare; una centralina per la qualità dell’aria, in grado di rilevare gas e particolato atmosferico. La boa, progettata appositamente nell’ambito di Anemos, ha già superato con esito positivo i primi test operativi. Nei prossimi giorni tutte le apparecchiature saranno installate presso il porto di Santa Caterina.

I dati raccolti da questa rete di monitoraggio costituiranno la base dell’Anemos Early Warning Solution, l’innovativa piattaforma di allerta precoce che sarà sviluppata congiuntamente dai partner italiani e greci del progetto, sotto il coordinamento scientifico e tecnologico dello Special Account for Research dell’Università di Atene. Grazie al monitoraggio continuo dei parametri ambientali e all’elaborazione dei dati attraverso modelli previsionali avanzati, il sistema consentirà di individuare tempestivamente potenziali situazioni di rischio, supportando le autorità locali nella prevenzione e nella gestione di eventi meteorologici estremi e criticità ambientali.

L’obiettivo è ambizioso: rafforzare la capacità di previsione, preparazione e risposta delle comunità costiere agli impatti dei cambiamenti climatici, aumentando la sicurezza del territorio e la tutela dei cittadini.

“Questo progetto – spiega l’assessora all’Ambiente Mariacristina Libetta – ha una straordinaria attualità nel prevedere strumenti di tutela delle aree costiere rispetto a quello che è il grande tema di questa epoca, cioè i rischi del clima impazzito. Nei prossimi giorni il porticciolo di Santa Caterina sarà attrezzato con la strumentazione che abbiamo acquistato e ci permetterà di fare un passo in avanti decisivo nella costruzione di un vero e proprio laboratorio di resilienza climatica”.

I risultati conseguiti saranno presentati ai partner di Anemos durante la riunione internazionale in programma mercoledì 18 novembre a Nardò, alla presenza anche dei rappresentanti del Joint Secretariat del Programma. L’evento rappresenterà un’occasione strategica per condividere i progressi raggiunti e definire i prossimi passi del progetto, con l’ambizione di fare di Anemos un modello replicabile di resilienza climatica e gestione proattiva dei rischi per l’intera area ionico-adriatica. Non solo un progetto europeo, dunque, ma un investimento concreto sul futuro del territorio, capace di trasformare dati, innovazione e cooperazione internazionale in strumenti reali per affrontare le sfide del cambiamento climatico.