Nuove strisce blu a Lecce, Cgil: “Il lavoro paga il conto”

“Il lavoro paga il conto”. Da questa mattina in città centinaia di manifesti della Cgil Lecce lanciano un messaggio inequivocabile e difficilmente contestabile: il nuovo piano dei parcheggi a pagamento del Comune di Lecce penalizza fortemente non solo residenti, attività commerciali e consumatori, ma anche (se non soprattutto) lavoratrici e lavoratori. “Il provvedimento colpisce in maniera sensibile il reddito dei tanti dipendenti ed autonomi che ogni giorno lavorano a Lecce”, dice Tommaso Moscara, segretario generale della Cgil Lecce. “In queste settimane il Comune ha incontrato associazioni datoriali e dei consumatori, ma non ha accolto la richiesta di confronto lanciata dalla Cgil al sindaco Adriana Poli Bortone“.

Piano dal forte impatto. La scelta di aumentare gli stalli, trasformando zone in cui era possibile parcheggiare gratuitamente in aree a pagamento, avviene in un periodo di forte crisi economica e di contrazione del potere d’acquisto dei redditi. È una scelta che avrà un forte impatto: dal punto di vista economico, abbasserà il potere d’acquisto; dal punto di vista sociale, ridisegnerà la vita e le abitudini di interi quartieri. Infine, pur condividendo in astratto strumenti che possano disincentivare l’uso dell’auto privata, nel caso di specie ci sembra che il provvedimento risponda e mere esigenze di cassa. Senza sottovalutare i possibili problemi di inquinamento e vivibilità nelle aree residenziali in cui resisteranno le strisce bianche. “L’estensione delle strisce blu sta avvenendo in maniera troppo veloce, senza un reale e progressivo ragionamento collettivo sulla mobilità sostenibile, soprattutto senza il necessario confronto”, dice Moscara.

Categorie più colpite. “Lecce è una città fortemente terziarizzata, che ospita migliaia di attività del commercio, del turismo, dei servizi, del credito e delle assicurazioni”, spiega il sindacalista. “Il fatto che l’amministrazione sposi esclusivamente le ragioni del consumo, intavolando un confronto con le sole organizzazioni del terziario e dei consumatori, la dice lunga su chi ritiene siano i propri interlocutori e sulla sua idea di sviluppo di Lecce come città mordi e fuggi. Lo stesso riconoscimento del quarto d’ora gratuito, per quanto indice di apertura verso alcune categorie professionali, fa proprie le esigenze di chi usa e consuma in tempi rapidi la città, piuttosto che delle persone che raggiungono il proprio posto di lavoro per otto e più ore al giorno”. Lavoratori del terziario, dunque, ma anche le migliaia di dipendenti pubblici di enti, istituzioni e scuole. Senza contare i numerosissimi lavoratori autonomi che ogni giorno si riversano in città. Sulle loro spalle si riverserà il costo strutturale della sosta.

Colpo al mondo del lavoro. Secondo Moscara è un duro colpo per il mondo del lavoro nel suo complesso: “Difficile pensare di non coinvolgere tutte le parti sociali di fronte ad un piano così impattante per i redditi e la società. Ribadiamo la nostra contrarietà ad un provvedimento che riteniamo iniquo e orientato solo a fare immediatamente cassa. Allo stesso tempo restiamo aperti e disponibili al confronto per trovare una soluzione meno vessatoria per il mondo del lavoro”. Il piano entrerà in vigore a gennaio e penalizza la sosta lunga in centro (con tariffe orarie fino a 2 euro e 50 centesimi dalla terza ora che possono pesare fino a 7 euro in più al giorno) e crea disagi ai residenti dei quartieri popolari. “Il Comune convochi le parti sociali e datoriali, per trovare insieme soluzioni che mitighino gli effetti del piano. Non è pensabile attuare un piano di questo tipo senza la costruzione di tariffe e abbonamenti agevolati per il mondo del lavoro o senza aver prima allestito nuove e più capienti aree di interscambio gratuite per chi raggiunge la città non per restarci mezza giornata una volta tanto, ma per lavorarci ogni giorno. Faccio anche un appello a tutte le associazioni datoriali affinché attraverso la contrattazione si facciano carico di forme di welfare aziendale che aiutino i propri collaboratori a sostenere i nuovi maggiori costi”.