EVOLIO Expo 2027: dalla tavola ai mercati internazionali, nuove opportunità per l’olio EVO italiano

BARI – Con 42 DOP e 8 IGP, l’olio extravergine di oliva italiano rappresenta un patrimonio di qualità e biodiversità che, per affermarsi sui mercati internazionali, deve essere non soltanto riconosciuto, ma anche raccontato e valorizzato. In questo percorso, la ristorazione svolge un ruolo strategico, contribuendo a diffondere la cultura dell’EVO e a farne conoscere le caratteristiche distintive anche oltre i confini nazionali. È su questo intreccio tra qualità, ristorazione e internazionalizzazione che si concentra la terza edizione di EVOLIO Expo, la fiera B2B dedicata all’olio extravergine di oliva e alla filiera olivicolo-olearia, organizzata da Senaf per conto di Nuova Fiera del Levante, in programma dal 28 al 30 gennaio 2027 alla Fiera del Levante di Bari.

Quale ruolo può avere oggi la ristorazione nella valorizzazione dell’olio EVO italiano e come può contribuire alla sua riconoscibilità anche sui mercati esteri?

È proprio su questo rapporto che si concentra la riflessione di Gianvito Matarrese, chef del ristorante EVO di Alberobello, protagonista di una delle puntate di EVOLIO Podcast. Secondo Matarrese, lo chef deve diventare uno strumento di valorizzazione dell’olio, contribuendo a metterne in evidenza le caratteristiche e a promuoverne un utilizzo più consapevole in cucina. Un approccio che supera l’idea dell’extravergine come semplice ingrediente e lo riconosce come elemento centrale dell’esperienza gastronomica.

Nel suo ristorante questa visione si traduce in una selezione di oli da abbinare ai diversi piatti, attraverso un percorso che valorizza cultivar, caratteristiche organolettiche e modalità di produzione. Un ruolo importante è affidato anche alla degustazione e alla figura del sommelier dell’olio, capaci di accompagnare il cliente nella scoperta delle diverse espressioni dell’extravergine. La ristorazione diventa così un luogo di conoscenza del prodotto, in cui il consumatore può imparare a riconoscere e apprezzare le differenze tra gli oli, comprendendone meglio il valore.

Una sfida che riguarda non soltanto gli chef, ma l’intera filiera, chiamata a investire nella formazione e nella diffusione di una cultura dell’olio EVO ancora da consolidare. La capacità di valorizzare l’extravergine a tavola può infatti contribuire a rafforzarne la riconoscibilità anche oltre i confini nazionali, offrendo ai consumatori internazionali nuove occasioni per avvicinarsi alla qualità e alla varietà della produzione italiana.

E cosa cercano, invece, gli operatori internazionali quando incontrano i produttori italiani?

A offrire il punto di vista del mercato americano è Lisa Ann Marchesi, imprenditrice italo-americana con esperienza nell’importazione di olio extravergine di oliva negli Stati Uniti, intervenuta nella puntata dell’EVOLIO Podcast International Edition. Marchesi sottolinea come, nella selezione di un olio EVO, siano determinanti non soltanto il gusto e la qualità, ma anche la possibilità di conoscere a fondo il prodotto, le sue caratteristiche e le persone che lo producono.

«Ho trascorso quasi dieci anni in questo settore, studiando tutto ciò che riguarda l’olio extravergine di oliva», racconta Marchesi. «Una delle mie cultivar preferite è la Coratina, per il suo contenuto di polifenoli. Per me sono importanti la qualità, il gusto e le persone con cui posso costruire rapporti commerciali».

Un approccio che emerge anche dal racconto della sua esperienza a EVOLIO Expo, dove l’incontro con le aziende rappresenta un’occasione per conoscere nuovi prodotti e valutarne le potenzialità per il mercato statunitense.

«Quando incontro i produttori, la prima cosa che noto è la bottiglia: cerco qualcosa che si distingua, che attiri la mia attenzione e mi faccia venire voglia di scoprire che sapore abbia», spiega Marchesi. «Poi voglio assaggiare l’olio, riconoscerne le caratteristiche. Infine, chiedo informazioni sui polifenoli e voglio vedere le analisi di laboratorio. Voglio sapere esattamente che cosa sto acquistando».

Packaging, degustazione, informazioni tecniche e conoscenza diretta dei produttori diventano quindi elementi che possono orientare le scelte di un operatore estero. La qualità rimane il punto di partenza, ma per valorizzarla è necessario renderla riconoscibile e comprensibile, soprattutto nei mercati in cui la cultura dell’extravergine italiano ha ancora ampi margini di diffusione.

In questo percorso, la comunicazione e l’educazione alimentare rappresentano strumenti importanti per ampliare le possibilità di utilizzo dell’olio EVO, anche attraverso abbinamenti gastronomici meno tradizionali. Marchesi richiama infatti la necessità di far conoscere ai consumatori americani non soltanto le caratteristiche del prodotto, ma anche la sua versatilità in cucina, superando una visione che tende a considerarlo un semplice condimento.

È proprio dall’incontro tra cultura del prodotto, competenze gastronomiche e relazioni commerciali che possono nascere nuove opportunità per l’olio EVO italiano sui mercati internazionali. La ristorazione contribuisce a farne conoscere il valore, mentre il dialogo con buyer e importatori permette alle aziende di comprendere meglio le esigenze dei diversi mercati e di presentare in modo efficace le caratteristiche distintive delle proprie produzioni.

In questa prospettiva, EVOLIO Expo 2027 si propone come punto d’incontro tra produttori, operatori della ristorazione e buyer italiani ed esteri, creando occasioni di confronto e business per rafforzare la presenza dell’olio EVO italiano sui mercati. Un obiettivo che si inserisce nel percorso di crescita della manifestazione e che trova riscontro nei risultati della seconda edizione, durante la quale 50 buyer internazionali provenienti da 16 Paesi strategici hanno realizzato oltre 700 incontri con le aziende espositrici.

La terza edizione confermerà il format che caratterizza EVOLIO Expo, con incontri B2B, talk, convegni, degustazioni guidate, masterclass, corsi di assaggio, showcooking e momenti di approfondimento con produttori, buyer, esperti, chef, medici, ricercatori e rappresentanti delle istituzioni. Al centro del programma torneranno anche i tre macrotemi della manifestazione: “Olio è Salute”, dedicato al rapporto tra olio EVO e benessere; “Olio è Turismo”, focalizzato sulle potenzialità dell’oleoturismo e sulla valorizzazione dei territori olivicoli; e “Olio è Innovazione”, dedicato alle nuove tecnologie, ai modelli produttivi evoluti e alle soluzioni per una filiera più competitiva e sostenibile.