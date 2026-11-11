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EVOLIO Expo 2027: dalla tavola ai mercati internazionali, nuove opportunità per l’olio EVO italiano

Dalla diffusione della cultura dell'extravergine attraverso la ristorazione alle opportunità di incontro con i buyer internazionali: dal 28 al 30 gennaio 2027 la filiera olivicolo-olearia si ritrova alla Fiera del Levante di Bari per la terza edizione della manifestazione B2B dedicata all'olio EVO

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