Ex Ilva, Telerama riavvolge il nastro: due serate speciali con le storiche inchieste de “L’Indiano”

Mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, dalle 21.15, una maratona televisiva per ripercorrere 16 anni di denunce, indagini e battaglie giudiziarie. Dalla prima inchiesta sull’inquinamento del 2010 fino alla recente sentenza della Cassazione. E intanto si prepara il ritorno dello storico programma d’inchiesta.

Sedici anni di storia, di battaglie per la salute e per il lavoro, di inchieste giudiziarie e di denunce giornalistiche. Telerama riavvolge il nastro e torna a raccontare la vicenda dell’ex Ilva di Taranto, riproponendo tre puntate storiche de L’Indiano, il programma d’inchiesta che ha segnato una stagione importante dell’informazione televisiva salentina.

L’appuntamento è per mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, a partire dalle 21.15, con una maratona che attraversa le tappe fondamentali di una vicenda che ha segnato Taranto e l’intera Puglia.

Si parte dal 2010, quando Telerama, la prima testata a denunciare apertamente l’inquinamento a Taranto, accese i riflettori sulla situazione socio-ambientale della città dei due mari. Una puntata de L’Indiano che paragonò Taranto a Springfield, raccontando senza censure il dramma di una città divisa tra il diritto al lavoro e quello alla salute. Un’inchiesta coraggiosa, realizzata quando molti degli aspetti più controversi della gestione del siderurgico non erano ancora emersi nelle successive indagini giudiziarie.

Sempre mercoledì sarà riproposta la puntata del 2012, l’anno dell’inchiesta “Ambiente Svenduto”, che portò al sequestro dell’area a caldo del siderurgico. Un’inchiesta televisiva che ricostruì il cosiddetto “sistema Ilva”, il ruolo di Girolamo Archinà e la fitta rete di rapporti che legava gli interessi della fabbrica alla politica, alle istituzioni, all’informazione, ai sindacati e agli organismi di controllo.

Giovedì 5 novembre, sempre dalle 21.15, la seconda serata della maratona ripartirà dal 2013, con una puntata de L’Indiano dedicata agli sviluppi dell’inchiesta giudiziaria: gli arresti, le intercettazioni, le telefonate compromettenti tra i dirigenti del siderurgico e gli interlocutori del mondo politico, istituzionale, dell’informazione e della Chiesa.

Un percorso giornalistico condotto con rigore e professionalità dalla redazione di TeleramaNews, con il coordinamento di Mauro Giliberti e Danilo Lupo e il contributo delle giornaliste Tiziana Colluto, Mary Tota, Barbara Scardigno e Mariella Costantini. Un lavoro collettivo che restituisce oggi tutta la forza di immagini, testimonianze e documenti rimasti impressi nella memoria della comunità.

A chiudere la maratona sarà una puntata di Open, dedicata alla recente sentenza della Corte di Cassazione sulla chiusura dell’area a caldo dell’ex Ilva e alle conseguenze per il futuro del siderurgico e della città.

L’impegno di Telerama su questa vicenda affonda le radici in una precisa scelta editoriale. Nel febbraio del 2007, l’editore Paolo Pagliaro lanciò le “10 Battaglie di Telerama”, un progetto di informazione militante al servizio del territorio, fondato sulla partecipazione dei cittadini, sulla libertà di denuncia e sul controllo dell’operato dei poteri pubblici. Non a caso, le prime due battaglie furono dedicate proprio al buon governo e all’ambiente.

Una linea editoriale che ha fatto, e continua a fare, della lotta al malcostume, alla corruzione, agli sprechi e ai privilegi, insieme alla difesa della salute e del territorio, alcuni dei suoi principi fondamentali. Un giornalismo libero da condizionamenti, capace di mettere sotto osservazione il potere, di denunciare le responsabilità e di dare voce ai cittadini, anche quando le verità da raccontare risultano scomode.

Le inchieste de L’Indiano sull’Ilva rappresentano una delle espressioni più significative di questa impostazione: un’informazione che non si limita a registrare i fatti, ma li approfondisce, pone domande, cerca risposte e porta all’attenzione pubblica ciò che rischia di rimanere nell’ombra.

Sedici anni di proteste, lotte sindacali, drammi familiari e vittime dell’inquinamento, compresi i bambini di Taranto, ricordati come gli “angeli” della città. Una storia che ha attraversato la vita di intere generazioni e che continua a interrogare le istituzioni sul rapporto tra produzione industriale, tutela dell’ambiente, salute e occupazione.

Telerama, inoltre, sta lavorando al ritorno de “L’Indiano”. È in cantiere una nuova stagione dello storico programma d’inchiesta, con l’obiettivo di riprendere e rafforzare quella tradizione di giornalismo investigativo che ha contraddistinto l’emittente, nel solco delle dieci battaglie e dell’impegno contro il malcostume e la corruzione. Un ritorno, quello de “L’Indiano” che guarda al futuro senza dimenticare il passato e il presente.

Mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, dalle 21.15, su Telerama: la storia dell’ex Ilva attraverso le inchieste de “L’Indiano” e l’approfondimento di “Open”.