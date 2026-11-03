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Il Teatro Italia accoglie i ‘Dialoghi di Legalità’: protagonista il ‘De Viti De Marco’ di Casarano

Seconda edizione dell'iniziativa: settecento studenti dell'ITE di Casarano contro la violenza di genere