Il Teatro Italia accoglie i ‘Dialoghi di Legalità’: protagonista il ‘De Viti De Marco’ di Casarano

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GALLIPOLI (Lecce) – Settecento studenti dell’ITE “De Viti De Marco”di Casarano, illustri rappresentanti della Magistratura, Autorità di pubblica sicurezza e Istituzioni del Territorio riuniti per un’unica missione: promuovere la cultura della legalità e contrastare ogni forma di violenza contro la Persona, compresa la violenza di genere.

È questo il significativo risultato dei “Dialoghi di Legalità – II Edizione: Il contrasto alla violenza di genere”, svoltosi il 3 novembre 2026 presso il Cinema Teatro Italia di Gallipoli”.

«Un lavoro che testimonia una precisa idea di Scuola- specifica la Dirigente scolastica Rosaria De Marini – non soltanto luogo di apprendimento, ma presidio educativo e sociale, chiamato a formare Cittadini responsabili, a sviluppare pensiero critico e trasmettere il valore irrinunciabile del rispetto della Persona».

Una giornata, quindi, di grande valore civile e formativo, nell’ambito di un percorso, giunto alla sua seconda edizione, capace di portare la scuola fuori dalle aule, mettendo gli studenti direttamente a confronto con le esperienze e le testimonianze di chi opera quotidianamente nelle più alte Istituzioni a tutela della Legalità, della Sicurezza e della Giustizia.L’iniziativa, organicamente raccordata alle attività di Educazione civica e del Salotto letterario, curata dalle Prof.sse Anastasia Zippo, del dipartimento di diritto ed economia politica, e Chiara Longo, del dipartimento di lettere, in collaborazione con tutti i docenti dell’Istituto, ha visto coinvolto un autorevole parterre di ospiti. Per gli approfondimenti di carattere giuridico sono intervenute la Dott.ssa Maria Francesca Mariano, GIP presso il Tribunale di Lecce, e la Dottoressa Simona Filoni, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Lecce. Il contributo delle Istituzioni è stato arricchito dall’intervento del Questore Lionetti, che ha offerto la prospettiva dell’autorità di pubblica sicurezza nel contrasto ad ogni forma di violenza, in particolare, a quella di genere e nella tutela dei cittadini.

Presenti alla manifestazione, e a cui l’Istituto rivolge un sentito ringraziamento, anche il Dottor Capoccia, Procuratore Capo presso il Tribunale di Lecce, la Dottoressa Ortensia Fedeli, Tenente Colonnello della GdF di Lecce, il Generale di Brigata, Francesco Antonio Dolciamore, della Scuola di Cavalleria dell’Esercito Italiano, il Vicequestore Dott. Gabriele De Filippi, dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallipoli, ilCapitano Salvatore Cortese, della Compagnia dei Carabinieri di Casarano, l’Ispettore dott. Greco Giuseppe, della Questura di Lecce, il Tenente dott. Manuel Peroni, della Compagnia della Guardia di Finanza di Gallipoli, a testimonianza dell’importanza della sinergia tra mondo scolastico, Istituzioni e Territorio per costruire e consolidare la cultura della legalità.

Non da ultimo l’intervento di Gino Cecchettin, padre di Giulia, la cui testimonianza, dopo quella già portata personalmente presso l’Istituto scolastico nel precedente anno scolastico, ha rappresentato un ulteriore momento di riflessione e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.

Sono oltre 700 gli studenti presenti che hanno vissuto da vicino la dimensione concreta della Giustizia e l’importanza degli strumenti di tutela e della responsabilità collettiva nella prevenzione della violenza di genere.

La giornata è proseguita con la proiezione, in prima visione, del film “Se domani non torno”, tratto dal libro “Cara Giulia” di Gino Cecchettin. Un momento di forte intensità emotiva, pensato per accompagnare i ragazzi in una riflessione sul dramma della violenza contro le donne, sulle dinamiche del possesso e del controllo e sulla necessità di riconoscere tempestivamente i segnali di una relazione malsana.

La partecipazione degli studenti, che si sono esibiti anche in momenti di recitazione, come la studentessa Gloria Viva, della 5F dell’Istituto, con la poesia “Se domani non torno” di Cristina Torre Cáceres, e la performance canora, di una studentessa, neo diplomata dell’Istituto, Sara Marvello, in arte Zhara non si è, infatti, esaurita nella presenza a un evento, ma è stata intesa come occasione di rielaborazione, confronto e consapevolezza, destinata a proseguire anche nelle attività scolastiche successive.