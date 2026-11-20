NARDO’ (Lecce) – Con circa 50 grammi di cocaina addosso dopo un controllo in macchina e un fucile a pallini nella successiva perquisizione in casa. In carcere è finito Giuseppe Prete, un disoccupato incensurato di 35 anni, originario di Copertino ma residente a Nardò, dopo un’operazione condotta dai militari della Guardia di finanza nella mattinata di oggi. L’uomo è stato bloccato alla guida della sua macchina nell’abitato di Carmiano. Subito dopo una perquisizione personale è saltata fuoi la sostanza stupefacente per cinquanta grammi complessivi. La successiva perquisizione in casa, in quel di Nardò, ha consentito di ritrovare l’arma.

Su disposizione della pm di turno Rosalba De Filippi, Prete è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida fissata per lunedì prossimo. L’uomo è difeso dall’avvocato Antonio Malerba. Appena una settimana addietro sempre la Guardia di finanza aveva arrestato tre giovanissimi con un carico di droga dopo aver intercettato i ragazzi sfrecciare a velocità sostenuta sulla statale 7 Ter.