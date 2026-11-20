LECCE – La seconda auto dei residenti gratis in tutte le zone di Lecce dove abita l’interessato, la terza a 140 euro l’anno anziché 190 e un quarto d’ora di sosta gratuita. È la proposta emersa questa sera dalla riunione dell’intergruppo Grande Lecce, l’area che fa riferimento a Roberto Marti, e destinata a pesare nel confronto che il centrodestra terrà lunedì 23 novembre. A Palazzo Carafa la tensione cresce: la maggioranza cerca un’intesa sui correttivi al piano della sosta in vista del Consiglio comunale di venerdì 27, quando l’estensione delle strisce blu ai quartieri periferici arriverà al centro dello scontro con l’opposizione. Le riunioni di questi giorni sono servite a mettere sul tavolo le misure con cui rispondere alle proteste di residenti e commercianti. Fratelli d’Italia ha già proposto di estendere la gratuità alla seconda auto delle famiglie residenti nelle zone periferiche interessate dai nuovi parcheggi a pagamento, di formalizzare i 15 minuti gratuiti e di prevedere agevolazioni per lavoratori e commercianti.

Grande Lecce condivide il quarto d’ora di sosta libera, ma allarga a tutti i quartieri la gratuità per la seconda auto e aggiunge uno sconto di 50 euro l’anno sulla tariffa per la terza. È soprattutto sul perimetro delle esenzioni che si misurerà la possibilità di arrivare lunedì a una proposta comune. Da quell’accordo dipenderà il contenuto della mozione con cui il centrodestra proverà a disinnescare quella del centrosinistra. L’opposizione punta a portare i consiglieri di maggioranza a esprimersi uno per uno sull’allargamento delle strisce blu. La contromossa del centrodestra è arrivare in aula con un pacchetto condiviso di agevolazioni da far votare nella stessa seduta.

IL RIMPASTO IN GIUNTA

Intanto, accanto alla trattativa sulla sosta, proseguono le conversazioni sul rimpasto. La sindaca Adriana Poli Bortone continua a trattenere le deleghe che facevano capo ad Andrea Guido e, tra i nomi più accreditati per un ingresso in giunta, circola quello di Fabiola De Giovanni per Fratelli d’Italia, che conta ormai otto consiglieri comunali. Un’altra ipotesi vedrebbe Giorgio Pala subentrare alla madre Gabriella Margiotta, ridisegnando gli equilibri dell’esecutivo. In questo caso il giovane politico, con un movimento di successo, resterebbe per i successivi oltre 2 anni di mandato. Resta da trovare un’intesa con Puglia Popolare, per la quale si ragiona su un possibile ingresso di Gigi Valente nel consiglio di amministrazione della Lupiae Servizi e sull’assegnazione di alcune deleghe a Lara Cataldo. La scadenza più vicina, però, è quella di lunedì, quando la maggioranza dovrà decidere quali sconti portare al voto e in quali quartieri applicarli.