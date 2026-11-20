LECCE – Il Lecce si prepara alla trasferta dell’Olimpico contro la Lazio con la voglia di giocarsi le proprie possibilità senza timori. Eusebio Di Francesco chiede ai suoi coraggio e un atteggiamento propositivo, consapevole delle difficoltà che presenta la sfida contro la capolista. Dall’altra parte, Gennaro Gattuso riconosce il valore della formazione giallorossa e mette in guardia i suoi sulle insidie della partita.

Il tecnico del Lecce ha ribadito la necessità di affrontare l’impegno con personalità, senza lasciarsi condizionare dal valore dell’avversario. “Ho parlato sempre di coraggio, ma stavolta direi atteggiamento propositivo. Ho visto i ragazzi lavorare bene e prepararsi. Mi aspetto buone cose per quello che si può, in relazione a un match difficile contro una squadra forte”.

Di Francesco vuole una squadra compatta, capace di interpretare nel modo giusto entrambe le fasi di gioco. “Bisogna attaccare e difendere tutti insieme, questa è la richiesta che ho fatto alla squadra”, ha spiegato, sottolineando anche la necessità di migliorare la concretezza dopo il recupero del pallone.

Sul piano tattico resta aperta la possibilità di modificare l’assetto, anche se il 4-3-3 rappresenta la base sulla quale è stata costruita la squadra. Per l’allenatore giallorosso, però, prima del modulo viene l’atteggiamento. L’obiettivo è presentarsi all’Olimpico con equilibrio, organizzazione e la consapevolezza di poter ottenere un risultato importante anche contro una formazione di alta classifica.

Proprio sulla qualità del Lecce si è soffermato Gennaro Gattuso nella conferenza stampa della vigilia. L’allenatore della Lazio non si aspetta una partita semplice e ha riconosciuto i meriti del lavoro svolto da Di Francesco: “Affrontiamo una squadra solida, ben allenata, che non a caso ha fatto sette punti in trasferta, vincendo con Udinese e Venezia e pareggiando a Torino”.

Gattuso ha evidenziato soprattutto la pericolosità dei giallorossi nelle situazioni da palla inattiva, un aspetto sul quale la Lazio dovrà prestare particolare attenzione. “Sono molto insidiosi sui calci piazzati, andrà presa con le pinze”, ha avvertito il tecnico biancoceleste.

La richiesta ai suoi è quella di mantenere alta la concentrazione e affrontare la gara con la giusta mentalità: “Sta a noi come sempre avere la giusta mentalità, la voglia di stare in campo e giocare a ritmi elevati. Sarà una partita molto difficile”.