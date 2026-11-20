TAVIANO/RACALE/CASARANO (Lecce) – Sarà una consulenza cinematica ad accertare l’effettiva dinamica dell’incidente stradale in cui è stata sterminata un’intera famiglia sulla provinciale tra Tavano e la marina di Mancaversa, l’11 novembre scorso. Le vittime sono padre, madre e figlia, di Taviano. Celtrude Manzo, 70 anni, il marito Giorgio Dimo, di 67 anni e la figlia Maria, 35enne, deceduta nel giorno dei funerali dei genitori. Il sostituto procuratore Francesco Ciardo, titolare del fascicolo d’inchiesta, conferirà incarico a un ingegnere stradale nella giornata di mercoledì 25 novembre.

Nel registro degli indagati compaiono i nomi di una coppia convolata a nozze proprio nelle ore precedenti all’incidente, entrambi 28enni. Lui, di Racale, è accusato di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti (al test antidroga è risultato positivo alla cocaina), omicidio stradale e false dichiarazioni a pubblico ufficiale, reato quest’ultimo contestato anche alla moglie, originaria di Casarano. La donna, infatti, subito dopo l’incidente aveva raccontato ai carabinieri di trovarsi lei alla guida salvo poi ritrattare quando è stata sentita una seconda volta in ospedale (dove è sempre ricoverata per una frattura del bacino) e riferire che al volante si trovava al marito. Un tentativo di coprire il coniuge risultato positivo al drogatest e all’etilometro con un tasso di 0,85 g/l (il limite è di 50).

La dinamica dell’incidente sarebbe stata già cristallizzata dai carabinieri. La Fiat Punto, che procedeva con direzione Mancaversa, con a bordo l’intera famiglia, sarebbe stata travolta mentre effettuava, una manovra di svolta, dalla Bmw serie 3 con i neosposi di Racale. L’impatto si sarebbe verificato su un tratto di strada con una pendenza del 7% e, nonostante la Bmw 3 occupasse la carreggiata in salita, viaggiava a una velocità piuttosto sostenuta. La Fiat Punto, infatti, si è fermata a circa 60 metri di distanza dal punto dello scontro tra le auto. Con tutte le conseguenze ormai note. Nel pomeriggio di oggi, infine, si sono celebrati i funerali di Maria Immacolata Dimo nella parrocchia santuario dell’Addolorata a Taviano. Gli avvocati Biagio Palamà e Salvatore Bruno, rispettivamente legali per la coppia dei neo sposi e dei parenti della famiglia, potranno nominare dei propri consulenti in occasione della consulenza sull’incidente.