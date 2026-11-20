MELENDUGNO (Lecce) – Aveva urlato nei mesi scorsi la propria innocenza dal carcere con una lettera inviata ai figli. Un appello accolto nelle scorse ore dalla Corte di Cassazione che ha annullato con rinvio la sentenza con cui la Corte d’appello di Catanzaro aveva respinto la richiesta di revisione della condanna all’ergastolo inflitta a Giovanni Camassa, l’agricoltore 57enne di Melendugno, accusato di aver ucciso e seviziato la giovane mamma Angela Petrachi, una sua conoscente., in un bosco di Borgagne, una frazione di Melendugno. La donna scomparve il 26 ottobre 2002 e venne ritrovata, senza vita, l’8 novembre sempre di quell’anno. La difesa dell’agricoltore aveva sempre ritenuto necessario approfondire i risultati delle indagini che si erano avvalse di tecniche sofisticate.

Nello specifico, l’assenza sui reperti di tracce biologiche riconducibili a Camassa e la presenza, invece, del profilo di un altro uomo (di cui sarebbe stata nota l’identità) in due tracce miste repertate sulle calze in nylon indossate dalla donna quando fu ritrovata senza vita da un cercatore di funghi. Il presunto assassino si è sempre professato innocente. Nel novembre del 2024, dal carcere inviò una lettera ai figli Greta e Davide “per ritenersi vittima di un clamoroso errore giudiziario che mi ha tolto la vita, la libertà, la dignità e l’onorabilità che meritavo e merito”. Effettivamente, a conclusione del processo di primo grado, l’agricoltore fu assolto per non aver commesso il fatto.

Successivamente venne condannato all’ergastolo dai giudici della Corte d’Assise d’Appello, sentenza confermata dalla Cassazione nel 2014 per omicidio aggravato, violenza sessuale e vilipendio di cadavere. La difesa aveva poi chiesto la revisione del processo sulla base di nuove emergenze probatorie e nel dicembre 2023 la Corte di Cassazione accolse il ricorso stabilendo che a decidere sull’ammissibilità dovessero essere i giudici della Corte d’Appello di Catanzaro.

VICENDA GIUDIZIARA LUNGHISSIMA

Il processo sull’omicidio di Angela Petrachi non è un processo qualsiasi. Si parla di omicidio, di un femminicidio, uno dei più cruenti e spietati. Ma anche uno dei casi più controversi per la sua storia processuale. La giovane mamma aveva 31 anni quando venne ammazzata. Viveva con i figli di 5 e 7 anni. Il 6 ottobre del 2002, dopo aver pranzato con i figli dai genitori, uscì dicendo che sarebbe andata per un’ora a casa sua e che sarebbe tornata per accompagnare il figlio più grande al catechismo. Da quel momento della donna si sarebbero perse le tracce. Dopo alcuni giorni, fu trovata la sua auto nello spiazzo adiacente il campo sportivo, con la ruota posteriore destra a terra per un chiodo conficcato nel copertone. All’interno i documenti dell’auto e il giubbino.

RITROVAMENTO CORPO DONNA

I documenti di Angela, invece, furono ritrovati un paio di giorni dopo da un passante, sulla provinciale che da Melendugno conduce a Borgagne. E lì vicino, nel bosco Li Poppi-Giammarrei, un cercatore di funghi di Calimera scoprì il suo cadavere. A distanza di alcuni mesi venne arrestato Giovanni Camassa. La Procura generale aveva però chiesto il rigetto dell’istanza di revisione, ritenendo che gli elementi emersi non fossero tali da scalfire l’impianto accusatorio che aveva portato alla condanna all’ergastolo. Sulla stessa linea si erano collocate anche le parti civili assistite dall’avvocato Silvio Verri. Ora ci sarà un nuovo processo a distanza di 24 anni da uno dei delitti più efferati consumati in Salento.