Salento – C’è anche un salentino della provincia di Lecce tra i presunti responsabili dell’assalto a un furgone portavalori nel Brindisino.
L’episodio si è verificato la mattina del 12 luglio del 2025 in via Rossini a San Pietro Vernotico, e fruttò un bottino di oltre 37mila euro.
E all’alba di oggi i Carabinieri di Brindisi, con il supporto dei reparti specializzati, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi, su richiesta della Procura, nei confronti di tre soggetti ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro e con un quarto complice già arrestato in precedenza, dell’assalto a un furgone portavalori. Il salentino coinvolto nell’operazione è Angelo Perrone, residente a Trepuzzi ed è difeso dall’avvocato SalVatore Rollo.
L’episodio si è verificato la mattina del 12 luglio del 2025 in via Rossini a San Pietro Vernotico, e fruttò un bottino di oltre 37mila euro. L’operazione di oggi conclude un’articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Brindisi.
- CronacaUna 31enne, in vacanza nel Salento, arrestata poiché destinataria di un ordine di carcerazione
- CronacaSottrasse il figlio minore alla madre nel Salento, 48enne condannato a 4 anni e 2 mesi
- CronacaA 84 anni denunciato dalla moglie finita in ospedale dopo aggressione. Prosciolto: "Ha la demenza senile"
- CronacaPresunta truffa con i bonus facciate per oltre 220.000 euro: imprenditore condannato a 7 anni e mezzo
- CronacaPedinamenti e video hard di una soubrette televisiva inviati al padre: condannato l'ex della donna
- CronacaControlli di frontiera nel porto di Gallipoli: arrestato un 44enne a bordo di una nave da crociera, deve scontare oltre tre anni