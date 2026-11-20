Salento – C’è anche un salentino della provincia di Lecce tra i presunti responsabili dell’assalto a un furgone portavalori nel Brindisino.

L’episodio si è verificato la mattina del 12 luglio del 2025 in via Rossini a San Pietro Vernotico, e fruttò un bottino di oltre 37mila euro.

E all’alba di oggi i Carabinieri di Brindisi, con il supporto dei reparti specializzati, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi, su richiesta della Procura, nei confronti di tre soggetti ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro e con un quarto complice già arrestato in precedenza, dell’assalto a un furgone portavalori. Il salentino coinvolto nell’operazione è Angelo Perrone, residente a Trepuzzi ed è difeso dall’avvocato SalVatore Rollo.

L’episodio si è verificato la mattina del 12 luglio del 2025 in via Rossini a San Pietro Vernotico, e fruttò un bottino di oltre 37mila euro. L’operazione di oggi conclude un’articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Brindisi.