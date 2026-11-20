Dopo il mancato raggiungimento del quorum in prima convocazione, l’Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata torna alle urne. Sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 novembre, dalle 10 alle 19, gli iscritti saranno chiamati nuovamente a esprimersi per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Fra le candidate, la biologa salentina Valentina Galiazzo, già consigliera uscente dell’Ordine e capolista di GenB – Generazione Biologi.

Alla prima tornata, chiusasi alle 19 di lunedì 16 novembre, hanno partecipato 1.565 biologi su 4.886 aventi diritto – sia per il Consiglio Direttivo sia per il Collegio dei Revisori – fermandosi a 390 preferenze dalla soglia dei 1.955 voti (i due quinti) necessaria per rendere valida la consultazione. Le schede non sono state quindi scrutinate. In seconda convocazione il quorum scende a un quinto degli aventi diritto (978 voti): un traguardo più accessibile, che rappresenta un passaggio decisivo per garantire all’intera categoria pugliese e lucana una rappresentanza piena e operativa.

Con una consolidata esperienza tra libera professione, attività laboratoristica in ambito ospedaliero e impegno ordinistico, Valentina Galiazzo guarda al fine settimana elettorale con fiducia, chiedendo ai colleghi di tutta la Puglia e della Basilicata di superare la disaffezione del primo turno.

“Si rivota questo fine settimana, 21, 22 e 23 novembre, dalle ore 10 alle ore 19” ricorda la candidata. “Il messaggio positivo che vogliamo lanciare è che, leggendo la disaffezione, desideriamo che alle prossime elezioni i dati si ribaltino: che sia il 33% a non votare e non il contrario. Di questo avremo testimonianza solo grazie a un corretto operato: significherà che avremo lavorato bene”.

Galiazzo evidenzia poi quanto il risultato fosse vicino già al primo appuntamento con le urne: “Non si è raggiunto il quorum per poco più di 400 voti”.

Un dato che non ha consentito l’apertura delle urne digitali, ma che conferma una base di consenso già trasversale e solida.

Il programma in dieci punti di GenB

La squadra di GenB – Generazione Biologi Puglia e Basilicata si presenta con un manifesto articolato in dieci impegni concreti, pensato per costruire un Ordine presente, inclusivo e vicino alle esigenze degli iscritti di ogni provincia.

Tra le priorità ci sono la tutela della professione e il contrasto all’abusivismo, attraverso uno sportello dedicato alle segnalazioni e un raccordo più stretto con le istituzioni. Il programma punta inoltre a rafforzare la rete tra professionisti, imprese e mondo della ricerca, mappando le competenze, e a sostenere i neolaureati con protocolli per i tirocini, una rete di laboratori e percorsi di tutoraggio.

Nel documento trovano spazio anche la semplificazione amministrativa, la promozione della prevenzione e della salute pubblica, e la valorizzazione dell’area clinica, laboratoristica e della PMA. Attenzione particolare viene riservata alla tutela ambientale in ottica One Health, alla formazione ECM e all’aggiornamento su innovazione tecnologica e intelligenza artificiale. Chiudono il programma l’istituzione di un Osservatorio sul lavoro – dedicato alle nuove opportunità occupazionali e all’autoimprenditorialità – e un impegno su trasparenza e ascolto che passerà da un Forum annuale riservato agli iscritti.

Come si vota sulla piattaforma SkyVote

Le operazioni di voto si svolgeranno interamente online sulla piattaforma SkyVote, dalle 10 alle 19 di sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 novembre.

Per partecipare occorre aprire la propria casella PEC, dove è stato recapitato il link personale per accedere alla cabina elettorale virtuale. Dopo l’accesso si procede all’autenticazione inserendo i dati anagrafici richiesti e il proprio numero di cellulare.

Nella cabina digitale andranno espressi due voti distinti: uno per il Consiglio Direttivo e uno per il Collegio dei Revisori. Chi intende sostenere la lista GenB – Generazione Biologi dovrà selezionare la lista corrispondente in entrambe le sezioni e confermare la scelta. Infine, basterà inserire il codice OTP ricevuto via SMS sul numero indicato per rendere il voto definitivo.