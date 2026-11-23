GALLIPOLI (Lecce) – A Gallipoli si rinnova uno degli appuntamenti più antichi e sentiti della tradizione religiosa cittadina. La Festa dell’Immacolata Concezione rappresenta da secoli un momento di profonda devozione, nel quale fede, memoria e identità popolare si intrecciano, accompagnando la comunità verso il Natale.

Il programma dei solenni festeggiamenti, promosso dalla Confraternita dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, si svolgerà dal 26 novembre al 9 dicembre, con un calendario che unirà celebrazioni liturgiche, appuntamenti culturali e manifestazioni della tradizione gallipolina.

L’edizione di quest’anno sarà particolarmente significativa per il ritorno del simulacro della Madonna Immacolata dopo un importante intervento di restauro, eseguito dal maestro Valerio Giorgino, presso il suo laboratorio di Alezio. La statua, realizzata in cartapesta da un anonimo artista leccese tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, ritroverà il suo originario splendore grazie a un accurato lavoro di recupero e conservazione.

Un risultato reso possibile soprattutto dalla sensibilità e dalla generosità dei numerosi benefattori che hanno contribuito a sostenere economicamente l’intervento. Un gesto collettivo che testimonia quanto questa immagine sacra sia ancora oggi un riferimento prezioso per la comunità. Il simulacro farà ritorno nella chiesa confraternale giovedì 26 novembre: alle 19 si terrà il rito di benedizione, seguito dalla celebrazione eucaristica presieduta dal padre spirituale, Mons. Piero De Santis.

La Confraternita dell’Immacolata, fondata nella seconda metà del Cinquecento presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi e trasferitasi nell’attuale oratorio nel 1720, custodisce un patrimonio di riti e consuetudini che ancora oggi caratterizzano profondamente la religiosità gallipolina.

Tra i momenti più suggestivi spicca la tradizionale Novena, al via il 28 novembre, accompagnata, il primo giorno, dalla Pastorale gallipolina e ogni sera dalle litanie e dal canto del Tota Pulchra, secondo le antiche melodie tramandate dalla tradizione locale. Non mancherà la presenza degli zampognari, documentata negli archivi confraternali già dall’Ottocento.

Il cuore dei festeggiamenti sarà, come sempre, la Vigilia del 7 dicembre, quando il simulacro attraverserà le strade del centro storico nella tradizionale processione, accompagnato dalle note della Pastorale eseguita dall’Orchestra di Fiati Santa Cecilia – Città di Gallipoli. Un appuntamento che conserva un legame speciale con le consuetudini familiari e gastronomiche della città, dalla puccia della Vigilia alle immancabili pittule, fino ai piatti della tradizione natalizia.

Anche il programma civile contribuirà ad animare il centro storico: dal 26 novembre al 6 gennaio via Pasca Raymondo sarà illuminata dalla ditta “Luminarie del Sud”. In calendario, un mercatino di prodotti dolciari e manufatti natalizi, l’incontro culturale «Semi di bellezza» e il momento di riflessione e solidarietà «Dolci sorrisi», le cui offerte saranno destinate all’UOC di Oncoematologia pediatrica del polo oncologico “Vito Fazzi” di Lecce.

La solennità dell’8 dicembre sarà caratterizzata dalla Supplica alla Madonna, dall’omaggio floreale dei ragazzi del catechismo e delle famiglie e dal tradizionale accompagnamento degli zampognari per le vie del centro storico. La sera la Solenne Celebrazione Eucaristica alla presenza delle autorità civili e militari e i rappresentanti di tutti i sodalizi religiosi della Città.

Non mancherà, inoltre, l’attenzione verso la solidarietà: la Confraternita sosterrà le attività della Casa della Carità San Francesco d’Assisi e della Caritas parrocchiale.

Messaggio del Priore Antonio Maggio

“Ci apprestiamo a vivere giorni straordinari, dal 26 novembre al 9 dicembre, nei quali la nostra Confraternita e l’intera comunità cittadina si ritroveranno immerse nella bellezza autentica della fraternità e nella presenza protettrice di Maria.

Il 26 novembre, a due giorni dall’avvio del novenario, avremo la gioia di accogliere nuovamente tra noi l’immagine della Madonna Immacolata di ritorno dal restauro.

Questo prezioso simulacro, modellato da un anonimo maestro cartapestaio leccese tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, torna a splendere nella sua originaria bellezza. Ma al di là del valore artistico, l’effigie è per noi il segno concreto della vicinanza della Madre al suo popolo. A Lei i fedeli affidano ogni giorno le proprie speranze, i dolori, le lacrime, ma anche le gioie e i traguardi raggiunti. L’auspicio più grande è che la cura e il restauro effettuati su questa statua possano diventare per ciascuno un monito interiore: l’invito a restaurare ogni giorno, nella fede e nella carità, il nostro amore verso Dio, verso la Vergine e verso i fratelli.”