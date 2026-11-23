GALLIPOLI (Lecce) – Si intitola «L’amore non è un film. Insieme, contro la violenza di genere» il grande evento promosso dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’appuntamento, in programma il 25 novembre 2026 alle ore 10.00 presso il Teatro Italia di Gallipoli, vedrà la partecipazione di circa 1.300 studenti e studentesse del triennio delle scuole secondarie di secondo grado della provincia.

L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire un momento di confronto tra istituzioni, scuola e società civile su un fenomeno che richiede attenzione costante e una responsabilità condivisa. In questa prospettiva, l’evento si inserisce nel più ampio progetto dell’Arma dei Carabinieri dedicato alla diffusione della cultura della legalità, intesa anche come consapevolezza dei propri diritti, rispetto della dignità altrui e responsabilità nelle scelte quotidiane.

La scelta di coinvolgere direttamente i giovani risponde alla convinzione che la prevenzione debba partire dall’educazione: in un contesto in cui, troppo spesso, adolescenti e giovani adulti rischiano di normalizzare modelli relazionali distorti – scambiando il controllo per amore e la gelosia per attenzione – imparare a riconoscere il valore della persona, rispettarne la libertà e costruire relazioni fondate sulla parità costituisce un passaggio essenziale per contrastare i comportamenti di sopraffazione e gli stereotipi che possono alimentarli. Il dialogo con gli studenti rappresenta un’occasione per rendere questi principi concreti e vicini alla loro esperienza, consolidando un percorso di consapevolezza che ha già trovato la sua massima espressione nel concorso scolastico «Legalità è», con l’entusiastica partecipazione di 216 alunni provenienti da 20 istituti della provincia di Lecce. Un coinvolgimento che testimonia il valore della stretta collaborazione educativa tra l’Arma e le scuole, rendendo i ragazzi protagonisti attivi di questa giornata.

La finalità è accrescere la capacità di riconoscere le diverse forme di violenza, comprese quelle psicologiche ed economiche, favorire la conoscenza degli strumenti di aiuto e rafforzare la fiducia nelle istituzioni. Attraverso il contributo dei partecipanti, si intende incoraggiare chi vive situazioni di difficoltà a chiedere sostegno e sensibilizzare chi ne è testimone a non restare indifferente.

L’evento, introdotto da una sequenza video pensata per disinnescare la normalizzazione della violenza, sarà guidato dalla giornalista Janina Benedetta Landau, responsabile della sede di Roma di Class CNBC, collaboratrice di Milano Finanza e autrice del libro #Comunicatrici.

Il cuore pulsante dell’evento sarà un talk istituzionale di altissimo profilo, che porterà sul palco una testimonianza corale dello Stato. A dialogare con la moderatrice saranno il Prefetto, Dottor Natalino Manno, il Procuratore Capo della Repubblica, Dottor Giuseppe Capoccia, e il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lecce, Colonnello Andrea Siazzu. Questo confronto a più voci offrirà agli studenti una visione a 360 gradi della rete di protezione messa in campo dalle Istituzioni: dalla coesione sociale garantita dalla Prefettura, agli strumenti legali a tutela delle vittime illustrati dalla Procura, fino al ruolo operativo dell’Arma dei Carabinieri. Fortissimo e centrale sarà il messaggio che il Comandante Provinciale Siazzu consegnerà ai giovani: «La caserma non è un luogo distante, ma una porta aperta, uno spazio sicuro di ascolto, accoglienza e protezione a cui rivolgersi con totale fiducia, perché di fronte alla violenza nessuno viene lasciato solo».

A rafforzare questo concetto e ad esplorare le dinamiche più intime delle relazioni tossiche sarà il prezioso intervento del Maggiore Marina Abbruzzese, psicologa dell’Arma dei Carabinieri. La sua analisi permetterà di fornire ai giovani gli strumenti cognitivi per riconoscere i primi “campanelli d’allarme” della dipendenza affettiva, confermando l’impegno dell’Arma non solo nella repressione dei reati, ma anche nel fondamentale supporto psicologico e umano alle vittime.

Il programma si arricchirà poi di un capitolo interamente dedicato all’autodeterminazione e alle pari opportunità. La prima testimonianza arriverà dall’On. Lella Golfo, tra le figure più autorevoli dell’impegno per l’affermazione delle donne, fondatrice, nel 1989, e presidente della Fondazione Marisa Bellisario, manager e pioniera dell’imprenditoria italiana, scomparsa prematuramente nel 1988. Attraverso il prestigioso Premio Marisa Bellisario, conosciuto come l'”Oscar delle donne”, e numerose iniziative dedicate alla formazione, al merito e alle pari opportunità, la Fondazione promuove da oltre trent’anni il talento e la presenza femminile nei luoghi decisionali della società.

Il nome di Lella Golfo è legato anche alla Legge 120/2011 che ha introdotto in Italia le quote di genere nei Consigli di Amministrazione e nei collegi sindacali delle società quotate e controllate dalle Pubbliche Amministrazioni, di cui è stata prima firmataria.

Dopo il suo intervento, prenderà la parola la Dott.ssa Romina Rizzo, responsabile del sistema di gestione per la parità di genere della Banca Popolare Pugliese. Il suo contributo accenderà i riflettori sull’importanza dell’indipendenza economica e sulle azioni concrete che il mondo aziendale e finanziario sta mettendo in campo per creare contesti lavorativi inclusivi e sostenere il talento femminile. Un focus che collega il contrasto alla violenza alla libertà di scelta, alla formazione e all’indipendenza economica.

Dalle riflessioni sulle pari opportunità alle esperienze concrete di donne che hanno costruito percorsi professionali e imprenditoriali di successo. L’incontro darà spazio anche alle testimonianze di Cosima Cucugliato, ai vertici di Banca Popolare Pugliese di cui oggi è Vice Direttrice Generale; Sabrina Paola Seclì, fondatrice e amministratrice di SPS Manifatture, Cavaliere al Merito della Repubblica già Premio Marisa Bellisario nel 2023; e Carol Cordella, Art Director dell’Istituto Cordella – International Fashion School, storica accademia di moda con sedi a Lecce e Roma.

Tre figure provenienti da ambiti differenti, chiamate a raccontare agli studenti il valore della determinazione, della formazione e della capacità di costruire il proprio futuro. Le loro testimonianze offriranno esempi concreti di come indipendenza economica, cultura, competenze e lavoro possano contribuire alla libertà di scelta e alla piena realizzazione personale.

A fare da filo conduttore e a scandire i vari momenti della mattinata, interverrà a più riprese l’attore e comico del GialappaShow Antonio Barbante, noto come “Tonj Bonji”. Le sue incursioni non saranno solo un momento di spettacolo: sfruttando la forza comunicativa e disarmante dell’ironia, l’artista decostruirà in tempo reale i vecchi stereotipi di genere, aiutando i giovani, attraverso il sorriso, a fare propri gli spunti di riflessione emersi durante l’incontro.

Il 25 novembre vuole quindi rappresentare una tappa di un percorso educativo che prosegua oltre la ricorrenza, affinché il rispetto, l’ascolto e il rifiuto di ogni forma di violenza diventino comportamenti quotidiani e patrimonio condiviso dell’intera comunità.

L’iniziativa, resa possibile dal contributo organizzativo di Carta Bianca, agenzia di Pubbliche Relazioni e Comunicazione, è interamente finanziata da Banca Popolare Pugliese.