Puglia – Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo con tempo stabile e nuvolosità in aumento.

AL NORD

Cieli in prevalenza coperti nel corso delle ore diurne ma senza fenomeni associati. In serata e nella notte atteso un progressivo peggioramento delle condizioni meteo con precipitazioni a partire dalle regioni di nord-ovest e neve sui rilievi dagli 800-1100 metri.

AL CENTRO

Nuvolosità irregolare a tratti compatta attesa tra mattino e pomeriggio su tutti i settori. In serata e in nottata attesi cieli coperti ma senza fenomeni associati.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità a tratti compatta sulle regioni peninsulari, ampi spazi di sereno sulle Isole. Al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con qualche nube in transito.

Temperature minime in generale diminuzione, stabili o in lieve rialzo al centro, in calo altrove.