LECCE – A Villa Convento basta un acquazzone perché scendere dall’auto con due bambini diventi un’impresa. Lo ha raccontato una delle residenti, Anna Maria Saponaro, questa mattina a Palazzo Carafa, durante la seduta della XI Commissione Controllo presieduta da Antonio Rotundo. Il presidente, che ha già presentato un’interrogazione sulle condizioni delle strade di quell’area un anno fa, ha invitato i residenti a descrivere i problemi che li hanno spinti a chiedere formalmente interventi urgenti su viale Luciano Pavarotti, via Arnesano e via Moschettini. Dalle testimonianze è emersa la richiesta di rifare i tratti dissestati e trovare una soluzione ai ristagni che, a ogni pioggia, si formano lungo le carreggiate e davanti alle abitazioni. Su viale Pavarotti, un tempo provinciale Lecce-Novoli e ancora oggi molto trafficato, il problema comincia ai bordi della carreggiata. “Lungo i bordi di via Pavarotti si sono creati dei grossi avvallamenti, dove quando piove si creano grandi pozzanghere e le auto a velocità sostenuta alzano onde gigantesche di acqua che finiscono sui prospetti delle abitazioni, che si sono rovinate e registrano umidità e infiltrazioni – ha spiegato Marcello Ingrosso, uno dei residenti ospiti – I Comuni, secondo legge, dovrebbero manutenere strade, verde, impianti e altro: abbiamo tre attraversamenti rialzati dove l’illuminazione non esiste più”.

Giovanni Rizzo, residente in via Moschettini, ha riferito dell’esasperazione di chi convive con grandi pozzanghere, un marciapiede rotto e buche che continuano a riaprirsi dopo i rattoppi. Ha poi sollevato un problema di accessibilità lungo viale Pavarotti. “Ci sono marciapiedi, realizzati da pochissimo, alti 30 centimetri in via Luciano Pavarotti: è difficilissimo salire per anziani e famiglie con passeggini”. Saponaro ha segnalato che nella piazzola di sosta formatasi dopo i lavori si accumula acqua che poi defluisce verso le case. “La strada è tutta dissestata. Non possiamo non essere presi in considerazione. Bisogna sistemare la villa dove i pini vanno sulla strada e con il forte temporale cadono rami e pezzi di muro. Non ce la facciamo più! Vogliamo essere aiutati al più presto! Via Arnesano è tutta dissestata: si forano le gomme”, ha dettoAntonio Petrelli ha parlato di un quartiere ormai dimenticato, dove l’acqua si deposita ai margini delle strade dissestate. “È ormai necessario un intervento urgente, non solo sulle strade, ma anche per creare delle caditoie. Non possiamo permettere che questi cittadini si sentano di serie B”, ha commentato Rotundo. Nei prossimi giorni la questione sarà ripresa con gli uffici comunali e gli assessorati competenti per “costruire un percorso che porti a impegni concreti”. Il consigliere comunale di Lecce Domani, Antonio De Matteis, ha chiesto una commissione itinerante e Rotundo si è impegnato a convocarla e a far partecipare anche i tecnici comunali.