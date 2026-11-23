Maxi sequestro di cocaina nel territorio jonico: fondamentale il contributo della Polizia Penitenziaria. Il SINAPPE chiede il giusto riconoscimento per gli operatori.

A darne notizia è Filippo Antonio Monica, Segretario Nazionale del SINAPPE, che esprime vivo apprezzamento e orgoglio per l’importante operazione di polizia giudiziaria condotta congiuntamente dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Penitenziaria, che nell’arco di appena 48 ore ha consentito di sottrarre al traffico illecito di stupefacenti circa 35 chilogrammi di cocaina, di cui 27,5 chilogrammi rinvenuti nelle campagne del Comune di Sava.

Un risultato di assoluto rilievo, frutto della professionalità, della dedizione e della capacità investigativa degli operatori coinvolti, che conferma ancora una volta quanto sia prezioso il contributo della Polizia Penitenziaria nelle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità.

Il Segretario Nazionale Filippo Antonio Monica intende rivolgere un particolare e sentito plauso ai poliziotti penitenziari che hanno preso parte all’operazione, distinguendosi per competenza, spirito di servizio e senso delle istituzioni.

Il loro impegno dimostra concretamente che la Polizia Penitenziaria non è soltanto un Corpo chiamato a garantire la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari, ma rappresenta una componente fondamentale del sistema sicurezza del Paese, capace di fornire un contributo determinante anche nelle attività investigative e nel controllo del territorio.

Il sequestro di un quantitativo così ingente di sostanza stupefacente, il cui valore sul mercato illecito è stato stimato in circa 3 milioni di euro, rappresenta un risultato significativo per la collettività e testimonia l’efficacia della collaborazione tra le diverse Forze di Polizia.

«Tuttavia, ai risultati devono necessariamente seguire i giusti riconoscimenti», sottolinea Monica.

Il SINAPPE auspica che l’importante attività svolta dai poliziotti penitenziari non rimanga soltanto una notizia di cronaca, ma trovi un concreto e adeguato riconoscimento da parte delle competenti Autorità, sia sotto il profilo professionale sia sotto quello premiale.

«È doveroso valorizzare chi, con sacrificio, competenza e senso del dovere, contribuisce quotidianamente alla sicurezza dei cittadini, spesso operando in condizioni di difficoltà e con risorse non sempre adeguate. Non si può continuare a riconoscere alla Polizia Penitenziaria un ruolo strategico nelle operazioni di sicurezza soltanto quando si raggiungono risultati importanti, senza poi tradurre tale riconoscimento in attenzione istituzionale e valorizzazione professionale».

Il SINAPPE continuerà a sostenere con determinazione la professionalità delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria, affinché il loro lavoro sia riconosciuto, rispettato e adeguatamente valorizzato.

«Ai poliziotti penitenziari protagonisti di questa importante operazione va il nostro plauso e il nostro ringraziamento. La sicurezza del Paese passa anche attraverso il loro lavoro. Auspichiamo che a questo importante risultato seguano attestazioni concrete di merito e il giusto riconoscimento per tutti gli operatori che hanno contribuito al successo dell’operazione», conclude Filippo Antonio Monica, Segretario Nazionale SINAPPE.