Gasolio “bene prezioso” letteralmente a ruba sulla statale, presunto ladro condannato a solo 1 anno

BOTRUGNO (Lecce) – Avrebbe trafugato gasolio da un cantiere lungo la statale 16 mentre erano in svolgimento le attività di riammodernamento del viadotto. Leonardo Siciliano, un 33enne di Botrugno, è stato condannato a 1 anno di reclusione nel corso del processo celebratosi davanti alla giudice Annalisa De Benedictis, con la concessione della pena sospesa e della non menzione. Il tribunale ha valorizzato il risarcimento del danno e lo stato di pentimento evidenziato dal giovane. Così, difeso dagli avvocati Paolo Cantelmo e Dario Paiano, è tornato in libertà. Esito ancora incerto per il presunto complice.

Erano da poco passate le 2:50 quando la pattuglia dei Carabinieri del Comando Stazione di Nociglia, impegnata nel quotidiano e fondamentale servizio di perlustrazione notturna, stava percorrendo la Statale 16 in direzione nord. L’attenzione dei militari dell’Arma si è concentrata su un’area di sosta adiacente alla sede stradale, dove erano parcheggiati alcuni mezzi: un settore già tenuto sotto stretta osservazione a causa di recenti episodi di furto di carburante ai danni di un’azienda impegnata nei lavori.

L’intuito investigativo e la profonda conoscenza del territorio hanno fatto la differenza. Rallentata la marcia per ispezionare l’area con l’ausilio dei fari di ricerca in dotazione, i carabinieri hanno sorpreso i due uomini mentre stavano depredando il serbatoio di un escavatore. Sorpresi dall’improvviso ed effettivo controllo della pattuglia, i due malviventi sono stati bloccati sul posto prima che potessero tentare la fuga o disfarsi del materiale illecito.

I rilievi immediati svolti sul posto dagli operanti hanno permesso di ricostruire il modus operandi: dopo aver tagliato con un coltello da cucina il manicotto dell’escavatore, i due avevano canalizzato il combustibile in damigiane e taniche. La successiva perquisizione veicolare ha consentito di recuperare complessivamente oltre 75 litri di gasolio già travasati, insieme a diverse taniche vuote, tubi in gomma per l’aspirazione e l’utensile utilizzato per danneggiare il mezzo di cantiere.