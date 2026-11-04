“Guerra” tra due legali in servizio all’Inail per questioni professionali: prosciolto un avvocato salentino

TREPUZZI/LECCE – Una “guerra” di ripicche e vendette professionali tra due avvocati finisce in Tribunale e con il proscioglimento di uno dei due finito nel registro degli indagati con le accuse di violazione della pubblica custodia delle cose violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Sotto inchiesta e davanti a un giudice dell’udienza preliminare, poi, Luca Scuzzarella era finito Maurizio Tafuro, 66enne di Trepuzzi. A mettere in moto le indagini è stato il collega Ernesto Aprile, 68 anni, di Lecce, avvocato distrettuale reggente dell’Avvocatura Distrettuale Inail per la Corte di Appello di Lecce. Nell’esercizio delle funzioni istituzionali, per dovere di ufficio aveva segnalato all’Inail inadempienze professionali del collega., addetto all’ Avvocatura Distrettuale Inail di Lecce.

A seguito della segnalazione a conclusione del procedimento disciplinare svoltosi ovviamente con le garanzie di legge, l’Inail aveva comminato la sanzione disciplinare nei confronti di Tafuro: sospensione dalle funzioni e dalla retribuzione per 5 giorni. Ricevuto l’avviso di avvio di procedimento disciplinare, Tafuro avrebbe minacciato il collega di gravi ritorsioni sia sul lavoro che nella vita privata, e sarebbe intervenuto per bloccare o quantomeno mitigasse le conseguenze della segnalazione effettuata.

Ricevuta all’esito del processo disciplinare la sanzione, Tafuro avrebbe avviato un’attività investigativa abusiva sull’attività lavorativa del collega per ricercare eventuali errori o inadempienze professionali, da poter segnalare a Inail. Tant’è che il 1° agosto, Aprile venne a sapere che il collega era entrato in possesso di copia di atti penali contenuti in fascicoli di pertinenza dello scrivente, processi peraltro discussi e messi in archivio per non diffondere vicende delicate per l’Ente. Tempo dopo, Tafuro si sarebbe presentato in avvocatura facendosi consegnare le stampe che aveva chiesto, facendo presente che “a questo giro lo brucio l’avv…” e che aveva trovato i verbali dove non era comparso in udienza. Il denunciante, nell’immediatezza, aveva anche informato il Garante per la protezione dei dati personali.

Solo in seguito si è accorto che i fascicoli erano stati asportati dalla sua stanza e portati via. Dai verbali si evinceva che, in alcune udienze, Aprile era risultato assente in modo tale da poter screditare il collega. Ed in più anche la controparte aveva proceduto con una segnalazione per presunto assenteismo dal posto di lavoro. Nel corso delle indagini la pm Simona Rizzo aveva conferito incarico per analizzare il contenuto dei messaggi e delle chat intercorse tra tutti i soggetti coinvolti nella vicenda (Maurizio Ingrosso, tecnico per la Procura e l’ingegnera informatica Luigina Quarta per la persona offesa).Ma gli accertamenti hanno escluso responsabilità a carico di Tafuro. La difesa, rappresentata dall’avvocato Antonio savoia, in sede di discussione aveva evidenziato l’insussistenza in fatto e in diritto di tutti i reati contestati, una tesi condivisa dall giudice con la sentenza di proscioglimento.