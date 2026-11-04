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Castro, IMU sui terreni: la Corte censura le delibere di Giunta Valori generici e istruttoria carente negli atti del 2016, 2020 e 2024.

Castro Marina. Salento. Lecce Province. Apulia. Italy. (Photo by: Cesare Re/REDA/Universal Images Group via Getty Images)