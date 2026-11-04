Castro, IMU sui terreni: la Corte censura le delibere di Giunta Valori generici e istruttoria carente negli atti del 2016, 2020 e 2024.

CASTRO (Lecce) – Il giudice richiama la competenza del Consiglio comunale e l’obbligo del Comune di dimostrare la fondatezza delle stime. Le delibere con cui la Giunta comunale ha fissato e successivamente ridotto i valori dei terreni ai fini IMU finiscono al centro delle censure della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce. Con la sentenza n. 2020/2026, depositata il 3 novembre, il giudice Walter Falconieri ha accolto il ricorso di una contribuente, evidenziando criticità nella funzione attribuita a questi atti e nell’istruttoria posta alla base delle valutazioni. Il primo passaggio riguarda il ruolo degli organi comunali. Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza, la determinazione dei valori di riferimento compete al Consiglio comunale, mentre la deliberazione di Giunta può rappresentare una direttiva interna per orientare e uniformare l’attività degli uffici. Resta quindi a carico del Comune la prova del valore del terreno sul quale pretende di calcolare l’imposta. A questo rilievo si aggiunge quello sul metodo.

La Corte esamina la deliberazione di Giunta n. 41 del 28 aprile 2016 e osserva che i valori erano stati determinati «in modo assolutamente apodittico e meramente generico». Secondo il giudice, mancavano riscontri capaci di giustificare le stime, applicate in modo generalizzato a comparti comprendenti terreni diversi per ubicazione e caratteristiche. La motivazione richiama poi la deliberazione n. 60 del 2020, con cui erano stati ridotti i valori precedenti. Anche questo intervento, osserva la Corte, non indicava fonti di confronto né richiamava i criteri estimativi necessari a sostenere le valutazioni. Analogo rilievo viene mosso alla deliberazione n. 148 del 2024, che aveva disposto una riduzione del 50 per cento rispetto ai valori del 2016. Per il giudice, anche quest’atto ometteva il riferimento ai criteri di stima. La riduzione dei valori non aveva dunque colmato le carenze evidenziate nell’istruttoria.

La controversia riguardava un accertamento IMU per il 2020 relativo a due lotti del piano particolareggiato di Frasciule. La contribuente, assistita dall’avvocato Giuseppe Pilon, aveva contestato la valutazione comunale producendo una perizia dell’ingegnere Angelo Micello. Nel caso concreto, i terreni risultavano interamente compresi nella fascia di rispetto dei boschi e, per l’annualità esaminata, soggetti a inedificabilità. La Corte ha quindi accolto la stima di parte come elemento indiziario e rideterminato il valore da 104 a 5€/mq, disponendo anche la correzione della superficie tassata ed escludendo sanzioni e interessi. La decisione è di primo grado e riguarda l’accertamento impugnato. Le spese di giudizio sono state compensate.