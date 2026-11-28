L’HIV non è un problema del passato. Se i progressi della medicina hanno profondamente cambiato le prospettive di vita delle persone che convivono con il virus, la disinformazione, la paura del giudizio e i pregiudizi continuano a rappresentare un ostacolo alla prevenzione e alla diagnosi precoce. Abbattere queste barriere, riportando al centro dell’attenzione pubblica il valore della conoscenza e della responsabilità individuale e collettiva, è l’obiettivo dell’iniziativa promossa dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lecce e dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Lecce, nell’ambito della Maratona della Salute.

Martedì 1° dicembre, in occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS, due appuntamenti animeranno la mattinata leccese, coniugando approfondimento scientifico e prevenzione sul campo.

Alle 10, nella sede dell’Ordine dei Medici, in via Nazario Sauro 31, si terrà il convegno “HIV: conoscere, prevenire, proteggere”, rivolto in particolare alla comunità studentesca universitaria, ma aperto a tutta la cittadinanza. L’incontro sarà l’occasione per approfondire le diverse implicazioni sanitarie, educative e sociali dell’infezione, attraverso il contributo di professionisti della sanità e del mondo accademico.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Antonio Giovanni De Maria, presidente dell’Ordine dei Medici di Lecce; Raffaele Quarta, direttore sanitario della Croce Rossa Italiana – Comitato di Lecce; Gino Peccarisi, presidente della CAM; Gianluca Capochiani, direttore generale della ASL Lecce, e Mariano Magrì, della Direzione sanitaria della Cittadella della Salute.

Alberto Fedele, direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce, illustrerà l’evoluzione epidemiologica dell’HIV e gli interventi integrati di prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse. Anna Colaci, ordinaria di Storia della pedagogia e Storia dell’educazione dell’Università del Salento, approfondirà il ruolo pedagogico della prevenzione. Mariangela Pascali, direttrice del Dipartimento Dipendenze Patologiche di Lecce, affronterà il rapporto tra HIV e tossicodipendenze, dalla riduzione del danno alla presa in carico integrata. Pierpaolo Congedo, dirigente medico dell’Unità operativa complessa di Malattie infettive dell’ospedale Vito Fazzi, illustrerà le nuove frontiere della prevenzione dell’HIV.

A moderare gli interventi sarà Gino Peccarisi. Al termine è previsto uno spazio dedicato al confronto diretto con i partecipanti.

Dalle ore 9 alle 12, in piazza Mazzini, i volontari della Croce Rossa Italiana saranno impegnati in un’attività di screening gratuito per l’HIV, con accesso libero e nel pieno rispetto della riservatezza e del consenso informato. Saranno inoltre a disposizione dei cittadini per fornire informazioni sui comportamenti preventivi e sui servizi sanitari di riferimento.

Con questa iniziativa la Maratona della Salute rinnova il proprio impegno nel portare la prevenzione fuori dai luoghi tradizionali di cura, creando occasioni di incontro tra professionisti e cittadini. Perché sottoporsi a un test è un gesto di cura verso sé stessi e gli altri, mentre vivere senza stigma e discriminazioni è un diritto di tutti.