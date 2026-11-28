LECCE – Il Consiglio di Stato ha sospeso l’aggiudicazione della gara di Trenitalia per il trasporto del personale nel lotto di Lecce. Con l’ordinanza pubblicata il 27 novembre, la Quinta Sezione ha accolto l’appello cautelare di Autonoleggio Quarta, seconda classificata e assistita dall’avvocato Paolo Gaballo, riformando la decisione con cui la Terza Sezione del Tar di Lecce aveva respinto la richiesta di sospensiva. Il contenzioso riguarda il Lotto 2, relativo al servizio con automezzi e conducente, affidato ad Autoservizi Chiriatti, difesa dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani. A rappresentare Trenitalia è l’avvocato Luciano Ancora.

La questione è quando l’impresa che partecipa alla gara debba presentare il progetto per il riassorbimento dei lavoratori già impiegati nel servizio. Il Tar aveva respinto l’istanza cautelare valorizzando il fatto che il disciplinare di gara non prevedesse espressamente l’esclusione in caso di mancata presentazione del progetto insieme all’offerta. Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto decisive, in questa fase, le questioni sollevate dalla seconda classificata sull’interpretazione degli articoli 57 e 102 del Codice dei contratti pubblici. Il primo disciplina le clausole sociali e include la stabilità occupazionale tra gli obiettivi da tutelare. Il secondo prevede che l’operatore economico indichi nell’offerta come intende rispettare gli impegni assunti.

Nella lettura adottata in sede cautelare, il progetto di assorbimento rientra tra le modalità con cui l’impresa deve spiegare, già al momento di presentare l’offerta, come intende “garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato”. È questo il passaggio che ha portato i giudici d’appello a superare, “allo stato”, l’interpretazione del disciplinare seguita dal Tar. La questione sarà approfondita nel giudizio di merito, la cui udienza era già stata fissata.

Nel frattempo Trenitalia aveva stipulato il contratto con Autoservizi Chiriatti. La firma, intervenuta nel mese di novembre mentre il giudizio era ancora in corso, non ha impedito al Consiglio di Stato di concedere la sospensiva. Nel provvedimento il collegio rileva infatti che, al momento della decisione, non risultava sottoscritto il verbale di avvio dell’esecuzione, l’atto che fissa la decorrenza del nuovo contratto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.