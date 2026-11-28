La visita a Lecce di Antonia Salzano, mamma di San Carlo Acutis, ha segnato una giornata importante per la Scuola per Genitori “La vita è adesso”, che ha avuto l’occasione di presentare la seconda edizione del proprio percorso educativo.

Ieri, venerdì 27 novembre, la sala conferenze di Masseria Tagliatelle, sede degli incontri della Scuola, è stata ufficialmente intitolata a San Carlo Acutis. La decisione, deliberata dalla Giunta comunale il 20 novembre, è stata celebrata con la scopertura di una targa commemorativa e la benedizione del nuovo spazio.

Alla cerimonia hanno partecipato Antonia Salzano, il prefetto di Lecce Natalino Manno e Alessandra Lezzi, presidente dell’associazione culturale Le Vie dei Colori e ideatrice della Scuola per Genitori.

Al termine della cerimonia, Antonia Salzano si è trattenuta con i presenti, dedicando a ciascuno un momento personale di incontro e saluto. Un’occasione di dialogo diretto, intenso ed emozionante, che ha reso ancora più significativa la sua visita.

Proprio in questa occasione è stata presentata la seconda edizione della Scuola per Genitori “La vita è adesso”, progetto promosso dall’associazione Le Vie dei Colori e dedicato alla formazione e al sostegno delle famiglie. Gli incontri, ospitati nella sala di Masseria Tagliatelle, affrontano i temi della genitorialità, delle relazioni familiari e delle sfide educative contemporanee.

La Scuola porta il nome di San Carlo Acutis nella convinzione che la sua testimonianza di fede, autenticità e attenzione agli altri possa rappresentare un riferimento importante per i giovani e per gli adulti chiamati ad accompagnarli nella crescita.