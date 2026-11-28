ORIA (Brindisi) – Sabato 28 novembre, alle 17 sarà inaugurato a Oria il Parco archeologico del Santuario di Demetra e Persefone di Monte Papa Lucio. Il parco è il risultato di un lungo percorso di ricerca, tutela e valorizzazione, portato avanti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, dal Comune di Oria e dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento. La responsabile scientifica è infatti la professoressa Grazia Semeraro.

Il santuario è frequentato a partire dal VI secolo a.C. ed è dedicato a Demetra e a sua figlia Persefone, divinità legate alla fertilità e al ciclo della vegetazione. È una delle testimonianze più importanti della civiltà messapica e uno dei contesti di culto più significativi del Mediterraneo antico. Gli scavi dell’Università del Salento, iniziati tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, hanno riportato alla luce le offerte deposte per le dee. Oltre alle oreficerie, sono arrivati fino a noi i doni bruciati durante i sacrifici: fichi, melograni, spighe di grano e d’orzo e piccoli impasti di farina dalla forma del tarallino, i più antichi finora conosciuti. Proprio questi reperti sono stati al centro della mostra che l’Ateneo ha presentato pochi giorni fa a Pechino, durante la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. I materiali sono oggi esposti nel Museo Archeologico di Oria e dei Messapi, a Palazzo Martini.

L’intervento di recupero rientra nel progetto “Sistema museale urbano di Oria, il Parco Archeologico di Monte Papalucio”, finanziato nel 2023 dall’avviso regionale SMART-IN per la valorizzazione dei luoghi della cultura (POR Puglia FESR-FSE 2014-2020). Ha permesso di allestire l’area con percorsi di visita e di realizzare laboratori didattici per la comunità nel Centro di documentazione messapica, in piazza Cattedrale.

La cerimonia di inaugurazione si aprirà all’ingresso del Parco, in via Michele Pagano, vico Monte Papa Lucio. Seguirà, al Centro di documentazione messapica, la presentazione del progetto di recupero. Porteranno i saluti istituzionali il sindaco di Oria Cosimo Ferretti, il prefetto di Brindisi Guido Aprea, il vescovo di Oria Vincenzo Pisanello, il soprintendente Antonio Zunno, il presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli, il presidente della Provincia di Brindisi Elio Ciccarese e l’assessora regionale alla Cultura e alla Conoscenza Silvia Miglietta. La professoressa Semeraro, ordinaria di Archeologia classica, illustrerà “La ricerca archeologica dell’area del santuario”. Gli architetti Giovanni Caramia e Loredana Magurano presenteranno “Il progetto del parco archeologico”. Le conclusioni saranno affidate a Luigi La Rocca, capo Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura. Introdurrà e modererà i lavori Francesco D’Andria, accademico dei Lincei e professore emerito dell’Università del Salento.

«Per decenni Monte Papa Lucio è stato soprattutto un luogo di scavo e di studio. Da domani diventa un luogo che chiunque può attraversare» dichiara Semeraro. «Qui le comunità messapiche portavano a Demetra e Persefone i frutti della terra e quelle offerte ci raccontano un rapporto con la natura e con il sacro che parla ancora al nostro presente. Il parco nasce da una collaborazione stretta tra Università, Soprintendenza e Comune, che ha permesso di trasformare la conoscenza scientifica in un percorso di visita e in laboratori pensati per la comunità, a partire dalle scuole. È il modo più concreto per restituire a Oria la sua storia e per farne una risorsa per il futuro del territorio».