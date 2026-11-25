Nella giornata di ieri il Comandante Regionale Puglia, Generale di Divisione Antonio N. Quintavalle Cecere si è recato in visita presso la Caserma “M.A.V.M. Giovanni Miccoli” sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce.

Il Comandante Regionale, accolto con gli onori di rito, è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello t.SPEF Ortensia Fedeli ed ha poi deposto un omaggio floreale al monumento dedicato ai Finanzieri Caduti, posto all’interno della Caserma.

Successivamente, nel corso di una serie di incontri ha salutato le principali Autorità del capoluogo salentino, nonché tutti i Comandanti di Reparto e delle Sezioni Operative Navali di Gallipoli e Otranto, il personale in servizio alla sede, i soci delle Sezioni A.N.F.I. della provincia ed i rappresentanti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra militari.

A seguire, nel corso di un briefing, sono state illustrate le principali attività operative svolte dal Corpo sul territorio salentino, a tutela della sicurezza economico-finanziaria, nonché le prospettive nell’azione di contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, al lavoro nero e/o irregolare, agli illeciti in materia di spesa pubblica, alla contraffazione e al traffico di sostanze stupefacenti.

L’Autorità ha espresso parole di apprezzamento per i risultati di servizio conseguiti nei diversi comparti operativi, sottolineando come gli stessi rappresentino la prova tangibile dell’efficienza e del contributo che le Fiamme Gialle forniscono quotidianamente a presidio della legalità economica e finanziaria del territorio.

Al termine della visita istituzionale, il Comandante Provinciale, a nome di tutti i Finanzieri leccesi, ha ringraziato il Comandante Regionale per la concreta e costante vicinanza e attenzione che riserva ai militari del Corpo che operano nella provincia salentina.