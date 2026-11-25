SANTA CESAREA TERME (LECCE) – Una straordinaria serata di valorizzazione dell’enogastronomia salentina. Ieri, martedì 24 novembre, a Santa Cesarea Terme si è svolta la prima edizione del “Premio Salento Enogastronomico”. Ospite d’eccezione, nella splendida struttura del Polo Tecnico del Mediterraneo “Aldo Moro”, lo chef internazionale Giorgio Locatelli. Un’iniziativa fortemente sostenuta da CIA Agricoltori Italiani Salento e da Turismo Verde Cia. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per approfondire temi centrali per il futuro del nostro territorio: le eccellenze locali, la qualità dei prodotti agricoli e il ruolo sempre più strategico dell’agrichef, figura capace di unire competenza, innovazione e profondo legame con la terra.

“Un sentito ringraziamento va all’Istituto Alberghiero Aldo Moro e al dottor Maurizio Caputo”, ha dichiarato Emanuela Longo, direttrice di CIA Salento – che hanno reso possibile un confronto stimolante e coinvolgente. Ancora una volta, abbiamo parlato di un’agricoltura nuova, fondata sulla biodiversità, sulla sostenibilità e sul coraggio di guardare al futuro. Con orgoglio abbiamo ricordato la forza delle aziende agricole del territorio: realtà che hanno saputo ricostruire un patrimonio duramente colpito, sperimentare nuove produzioni e valorizzare i prodotti di questa terra meravigliosa, baciata dal sole. Serate come questa confermano l’importanza di creare occasioni di incontro tra agricoltura, cultura, formazione ed enogastronomia. Attraverso il dialogo e la collaborazione possiamo costruire nuove opportunità, custodire l’identità del territorio e trasformare le difficoltà in energia, visione e speranza per le generazioni future”.