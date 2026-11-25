LECCE – “Vogliamo sapere perché Alessandro è rimasto all’interno del cortile dell’Università della Sapienza per tutti questi giorni senza che nessuno ci informasse. Abbiamo saputo delle condizioni in cui viveva soltanto quando è morto”. Massimo, fratello di Alessandro Ingusci, lo studente di 58 anni, originario di Lecce, iscritto al primo anno alla facoltà di Fisica, vuole sapere perché dall’Università non sia mai partita una telefonata per avvisare che Alessandro aveva deciso di avviare lo sciopero della fame.

Quando avete appreso della morte di Alessandro?

“Abbiamo ricevuto una telefonata dalla questura di Roma ieri sera. Un ispettore ci ha riferito che il corpo di mio fratello era stato ritrovato privo di vita nel cortile dell’Università e che potevamo nominare un nostro consulente in vista dell’autopsia. E’ stato tutto così rapido che non ho avuto la lucidità per capire cosa fosse più giusto fare in quel momento. Mi sono confrontato con il mio avvocato Giancarlo Dei Lazzaretti e abbiamo deciso di affidarci alla procura di Roma”.

Giorni prima alla morte di suo fratello, sui social è circolato un video in cui si vedrebbe un battibecco tra suo fratello e alcune guardie giurate. Crede possa esserci un collegamento con il decesso?

“Non so. Non sono io la persona giusta per ritenere se può o non può esserci una qualche attinenza. Noi abbiamo visto il filmato sui social ma ci sono gli organi preposti che faranno luce su questo. Il discorso è un altro”.

Quale?

“Mio fratello aveva avuto un ultimo contatto telefonico con mia madre pochi giorni prima di avviare lo sciopero della fame. Non aveva manifestato problemi o disagi particolari ma ora come ora vorrei sapere perché dall’Università nessuno ha pensato di contattare me o mia madre e informarci delle condizioni in cui Alessandro viveva nell’ultimo periodo”.

Quindi, secondo lei, qualcuno ha sottovalutato la situazione?

“Non punto il dito contro nessuno. Ma mi sembra inaccettabile che da un ente, come un’Università, non sia arrivata alcuna telefonata per farci sapere quel che stava accadendo. Questa vicenda non è stata gestita bene da chi doveva vigilare su Alessandro”.

Poteva lei o sua madre contattare suo fratello

“Io non mi sentivo con lui da oltre un anno. Aveva una visione della vita tutta sua. Completamente diversa dalla mia. Anzi, direi opposta. I nostri rapporti non erano frequenti. Era mia madre a fungere da trait d’union tra me e lui”.

Che persona era suo fratello?

“Aveva sicuramente il suo modo di vedere le cose però rispettabilissime. Da Lecce mancava da ormai 35 anni. Da giovane si era trasferito a Roma dove aveva seguito l’Istituto Europeo di Design e un corso post diploma come grafico pubblicitario. Per diversi anni ha lavorato nella capitale come grafico pubblicitario in alcune aziende. Poi aveva deciso di trasferirsi ad Amsterdam dove aveva aperto un bar-libreria in cui vendeva prodotti tipici della cucina salentina”.