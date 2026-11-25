BORGO PIAVE (Lecce) –Intervento dei Vigili del Fuoco alle prime luci di questa mattina, mercoledì 25 novembre, in località Borgo Piave, marina di Lecce, dove un rogo ha distrutto due autovetture parcheggiate all’interno del giardino privato di un’abitazione in via Giovanni Miani.

L’allarme è scattato intorno alle 5.00 richiedendo l’uscita di una squadra della sede centrale di Lecce affiancata da un mezzo di supporto. Le fiamme hanno avvolto e ridotto a carcasse una Toyota Yaris e una Daihatsu Terios; l’intenso calore sprigionato ha inoltre danneggiato le coperture in PVC degli infissi di due finestre della casa.

L’azione dei caschi rossi ha consentito di domare rapidamente il rogo, evitando che le fiamme si propagassero all’interno dell’abitazione adiacente. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi utili a ricostruire la dinamica e accertare l’origine dell’incendio.