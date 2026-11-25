Puglia
Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata soprattutto sui settori centro-meridionali della regione dove si attendono piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata ancora fenomeni sul Salento, asciutto con molte nuvole altrove.
NAZIONALE
AL NORD
Maltempo diffuso al mattino con precipitazioni sparse, nevose oltre i 1100-1300 metri. Al pomeriggio precipitazioni meno intense specie sulle regioni di nord-est e sull’Emilia Romagna, neve fin verso i 1000 metri. In serata tempo in progressivo miglioramento con residue precipitazioni sulla Romagna e sulle Alpi Carniche.
AL CENTRO
Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi con qualche piovasco tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio precipitazioni sparse specie sui settori Tirrenici, più asciutto tra Abruzzo e Marche. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con locali schiarite sulle Marche.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino maltempo diffuso sulle regioni meridionali con piogge sparse. Al pomeriggio precipitazioni che persistono su tutti i settori con cieli coperti. In serata ancora qualche piovasco tra Campania, Sicilia e Salento, migliora altrove ma con cieli coperti.
Temperature minime e massime stabili o in rialzo da nord a sud.
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