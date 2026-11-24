Torre Squillace (Lecce) – Sarebbero stati individuati e denunciati, ma del loro “bottino” non c’è purtroppo traccia.

Si parla del furto della statua di Lucio Battisti, messo a segno giorni fa a Torre Squillace, località marina del territorio di Nardò. Alla base dell’opera in bronzo, dedicata al famosissimo interprete della canzone italiana e scardinata di notte, erano rimaste solo le scarpe.

Nelle scorse ore gli agenti del Commissariato di polizia di Nardò avrebbero dato un volto agli autori di quel furto: sarebbero due uomini della zona, arrivati sul posto a bordo di un’auto rubata. Ma la statua sottratta, raffigurante Battisti, non sarebbe stata ritrovata. Forse è stata già rivenduta.