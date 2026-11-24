RACALE (Lecce) – Il gip dispone la revoca della misura cautelare in carcere di Vito Paolo Vacca, il presunto capo clan del sodalizio smantellato nella recente operazione Pitbull e recentemente condannato a 18 anni e 1 mese in primo grado e per il quale non ha retto l’aggravante mafiosa, ma il 31enne rimane dietro le sbarre per altro. Accolto dunque il ricorso della difesa rappresentata dagli avvocati Stefano Prontera e Francesco Fasano tanto che il gip Angelo Zizzari evidenzia nel suo provvedimento, con parere favorevole della pm Maria Vallefuoco, cessata la misura in oggetto disponendone l’immediata liberazione se non detenuto per altro. Il ricorso si fondava sulla sussistenza della cosiddetta contestazione a catena rispetto a un episodio di spaccio per cui era stata già emessa una prima ordinanza custodiale.

Il processo di primo grado si è concluso per la gran parte degli imputati con una sentenza di condanna. Complessivamente sono state due le assoluzioni. Dalle indagini, il giovane Troisi, figlio del defunto Angelo Salvatore Vacca, ergastolano per omicidio, avrebbe acquisito le redini del gruppo dopo la morte del padre, avvenuta il 23 agosto 2025.