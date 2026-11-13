La controversia per un muro divisorio con una arente finisce in tribunale: notaia e professore a processo

LECCE – Un vano divisorio tra due proprietà trascina in un’aula di tribunale una nota coppia di professionisti leccesi. Nella giornata di ieri, la giudice Chiara Panico, a seguito dell’udienza predibattimentale, ha rinviato a giudizio una notaia e il marito, professore dell’Accademia di Belle Arti di Lecce. Per entrambi, l’accusa ipotizzata dalla pm Donatina Buffelli è quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Una coppia stimata e rispettata incappata, però, nelle maglie della giustizia. Secondo l’accusa, i coniugi avrebbero esercitato un personale diritto su un vano agendo in modo del tutto autonomo senza rivolgersi a un giudice.

I fatti: il 15 maggio 2024, i due professionisti avrebbero incaricato un’impresa edile di realizzare un varco nel muro di confine fra il proprio immobile – in via Ascanio Grandi, nel centro di Lecce – con quello di proprietà della sorella della notaia; il 17 maggio dopo che quest’ultima aveva provveduto a far chiudere il varco, i due coniugi, arbitrariamente, lo avrebbero riaperto costruendo anche un muro divisorio nel vano conteso tra le parti. Controversia conclusa? Pe nulla. Perché appena tre giorni dopo – il 20 maggio 2024 – dopo che le opere erano state nuovamente rimosse, marito e moglie avrebbero riaperto il varco e accorpando la metà del vano “conteso” al loro immobile.

Sulla vicenda, la procura aveva inizialmente formalizzato una richiesta di archiviazione relegando la controversia a mere dinamiche civilistiche. La sorella della professionista, però, assistita dall’avvocato Riccardo Rodelli, si è opposta alla richiesta di archiviazione ritenendo la sussistenza di una formulazione della imputazione coatta, in quanto dalla ricostruzione dei fatti sarebbero risultati evidenti tutti gli elementi a sostegno del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: l’arbitrarietà e l’antigiuridicità dell’azione per potersi impossessare di un vano (evidentemente conteso). E, dopo l’udienza in cui le parti si sono confrontate, il giudice ha accolto l’opposizion, oggi avvalorata dal provvedimento di rinvio a giudizio. A difendere la coppia di professionisti ci penserà l’avvocato Massimo Bellini.