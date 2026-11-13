50 anni di fedeltà e servizio nell’Arma dei Carabinieri, conferite la Medaglia Mauriziana a due sottufficiali

Lecce – Mezzo secolo di fedeltà e servizio nell’Arma. Si è svolta questa mattina, nella cornice del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, una breve ma intensa cerimonia per celebrare un traguardo di eccezionale rilevanza istituzionale e umana. Il Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Siazzu, ha consegnato ufficialmente il diploma di conferimento della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare a due Sottufficiali in forza ai reparti salentini: il Maresciallo Maggiore Tommaso Luigi Malorgio, Comandante della Stazione Carabinieri di Neviano, e il Maresciallo Ordinario Giorgio Cosimo Garzia, addetto alla Stazione Carabinieri di Taviano.

Alla presenza degli Ufficiali del Comando Provinciale e dei vertici dell’Associazione “Nastro Verde”, la consegna non ha rappresentato solo un atto formale, ma un sentito omaggio umano a chi per decenni ha servito l’Arma con ferrea disciplina, onore e spirito di sacrificio, garantendo la sicurezza e la vicinanza alla collettività.

Il Colonnello Siazzu ha espresso le più vive congratulazioni ai due militari a nome di tutto il personale leccese, sottolineando come questo traguardo sia “un riconoscimento di straordinario valore, simbolo tangibile di dedizione, professionalità e incondizionata fedeltà allo Stato”.

La Medaglia Mauriziana è una delle più prestigiose onorificenze militari dello Stato italiano. Viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della Difesa, agli Ufficiali e ai Marescialli che abbiano raggiunto i cinquant’anni di meritevole e irreprensibile carriera militare (calcolata sommando gli anni di servizio effettivo con quelli trascorsi al comando di reparti dell’Arma).

Istituita il 19 luglio 1839, la medaglia reca l’effige di San Maurizio, protettore delle Regie Armi. La figura del Santo rappresenta da secoli l’incarnazione di fedeltà e coraggio, valori che ancora oggi ispirano il profondo significato di questo riconoscimento.

Questo prestigioso conferimento assume un valore ancora più profondo per il territorio leccese grazie al legame viscerale con l’Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana – “Nastro Verde”. Fondata nel capoluogo salentino il 15 luglio 1971, l’associazione ha mantenuto la sua sede nazionale a Lecce per un intero decennio, prima di essere trasferita a Roma nel 1981. Oggi la sua presenza sul territorio è portata avanti dall’attivissima Sezione “Lecce-Salento”.

L’evento di oggi ha rinnovato, in conclusione, il profondo orgoglio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce nel poter annoverare tra le proprie fila eccellenze umane e professionali di tale caratura. L’esempio di rettitudine e abnegazione tracciato in cinquant’anni dai due Sottufficiali premiati continuerà a rappresentare un solido punto di riferimento per le giovani leve dell’Arma e una rinnovata promessa di protezione, vicinanza e rassicurazione sociale per tutte le comunità del Salento.