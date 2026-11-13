Strisce blu, la maggioranza discute per le agevolazioni nei confronti di lavoratori e commercianti

LECCE – La parola d’ordine è agevolazioni. Per chi raggiunge Lecce ogni mattina per lavorare, per chi deve lasciare l’auto durante un turno e per le famiglie chiamate a fare i conti con il costo degli spostamenti quotidiani. Lecce sta diventando la città con più strisce blu d’Italia in rapporto alla popolazione: un passo che non era contemplato nel programma elettorale del centrodestra e che sta mettendo in imbarazzo la maggioranza. Ecco perché continuano a tenersi riunioni per indorare la pillola all’elettorato. Secondo sindacati e comitati di residenti, un fiume di strisce blu attaccherà i portafogli di leccesi, salentini e visitatori.

I consiglieri comunali di maggioranza spingono per rendere più convenienti e flessibili le condizioni di accesso alla sosta e al trasporto pubblico, con l’obiettivo di alleggerire il peso economico e organizzativo della mobilità. Questo pomeriggio, a Palazzo Carafa l’intera coalizione ha condiviso un insieme di proposte migliorative, maturate attraverso i suggerimenti dei singoli consiglieri e il confronto condotto nelle scorse settimane dall’amministrazione con diverse associazioni. Si tratta di richieste che devono ora tradursi in soluzioni operative: il comunicato diramato dalla maggioranza non indica ancora importi, decorrenze o condizioni definitive, ma individua le direttrici sulle quali la maggioranza intende intervenire.



Al centro ci sono le necessità di chi vive in città e di chi la raggiunge per lavoro, studio o per accedere ai servizi. Soprattutto per i lavoratori, la possibilità di disporre di abbonamenti più flessibili, legati anche a determinate fasce della giornata, rappresenta uno dei punti qualificanti delle proposte. L’indirizzo è adattare maggiormente le formule di parcheggio alle esigenze di chi deve sostare con regolarità, riservando attenzione anche ai residenti. Un altro capitolo riguarda le fermate brevi: agevolare chi deve svolgere una commissione, ritirare un acquisto o raggiungere un servizio dovrebbe favorire la rotazione degli stalli e rendere più semplice l’accesso alle attività. È su questi aspetti che i consiglieri cercano di ottenere condizioni più favorevoli, portando nel confronto politico le difficoltà pratiche segnalate dai cittadini. Il ragionamento si estende agli autobus e ai parcheggi di interscambio. Per chi arriva da fuori Lecce, lasciare l’auto e proseguire con il trasporto urbano può diventare una soluzione abituale soltanto se il collegamento è affidabile e il passaggio tra i due mezzi risulta semplice e conveniente. Da qui la proposta di ampliare le possibilità di interscambio e di integrare maggiormente le formule della sosta con gli abbonamenti degli autobus, valorizzando anche chi utilizza già il servizio pubblico. La maggioranza lega questo percorso alla possibilità di ridurre le spese delle famiglie: sostituire una parte degli spostamenti in automobile può contenere i costi di carburante e parcheggio, purché l’alternativa consenta di raggiungere regolarmente il posto di lavoro, la scuola e i servizi.

Il salto culturale richiamato dalla coalizione passa dunque dalla capacità di offrire risposte utilizzabili nella vita quotidiana, insieme a una diversa organizzazione degli spazi pubblici e delle loro funzioni. Su un piano distinto avanza intanto l’idea della Ztl di via XXV Luglio. La strada non è stata oggetto del confronto sulle misure condivise e l’ipotesi non figura nel pacchetto annunciato dalla maggioranza. Rappresenta però una novità politica significativa: qualcuno ha anche aperto alla prospettiva di una strada interamente pedonale, con una scelta più netta rispetto all’istituzione di una zona a traffico limitato.

Un orientamento che si pone in contrasto con le idee di alcuni assessori e che, qualora prendesse forma, aprirebbe un ulteriore confronto all’interno dell’amministrazione sul futuro della viabilità e sull’utilizzo degli spazi centrali. Per il momento, il terreno sul quale la coalizione dichiara di aver trovato una posizione comune resta quello dei correttivi a sosta e trasporto pubblico. “Sono soddisfatta del lavoro svolto da ciascun componente della maggioranza – dichiara la sindaca Adriana Poli Bortone – Ognuno ha contribuito con un attento lavoro di ascolto. Insieme abbiamo saputo tradurre le esigenze emerse in proposte concrete per migliorare il modo in cui ci si muoverà a Lecce”. Il passaggio decisivo sarà adesso definire le agevolazioni: per chi ogni giorno deve raggiungere il lavoro, la misura del cambiamento sarà nella spesa da sostenere, nei tempi di viaggio e nella possibilità di trovare una soluzione compatibile con i propri orari.