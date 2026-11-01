Eccellenze gastronomiche salentine: Olio Extravergine d’Oliva, l’oro del Salento

Prodotto principalmente dalle secolari cultivar Ogliarola Salentina e Cellina di Nardò (e oggi affiancato dalle varietà resistenti come Favolosa e Leccino), l’olio EVO salentino si presenta con un colore dorato dai riflessi verdolini, un profumo di erba tagliata e carciofo, e un sapore fruttato con un caratteristico e piacevole pizzico amaro-piccante in gola.

La storia dell’olio in Salento ha radici millenarie: già i Messapi e i Romani coltivavano gli ulivi. Tra il XVI e il XIX secolo, Gallipoli divenne la capitale mondiale dell’olio lampante, utilizzato per illuminare le grandi metropoli europee come Londra, Parigi e San Pietroburgo. Sotto la città di Gallipoli esistono ancora oggi i famosi frantoi ipogei (trappeti). Ironia della sorte: il miglior olio d’oliva del mondo serviva prima a fare luce nelle strade d’Europa e poi a condire le insalate!

È la spina dorsale di ogni piatto della cucina salentina. Il modo migliore per apprezzarne la purezza è a crudo.