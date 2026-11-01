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Milena Gabanelli a “L’Elefante” (Rai 3): «I ragazzi mi hanno detto: sono mesi che manifestiamo, ma per vederci qualcuno ha dovuto sfondare le vetrine”