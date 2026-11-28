Un litro d’acqua prelevato in dieci punti della laguna di Narta, in Albania, è bastato per ricostruire la mappa della vita che la abita: centinaia di specie tra microalghe, protisti, molluschi, pesci e zooplancton. Il quadro fornisce anche un’indicazione chiara: più ci si avvicina al villaggio di Narta, più la biodiversità si semplifica. Il risultato viene da uno studio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali (DiSTeBA) dell’Università del Salento, condotto con l’Università “Ismail Qemali” di Valona e appena pubblicato sulla rivista internazionale Scientific Reports (gruppo Nature).

Gli autori sono Francesco Zangaro, Mariola Ismailaj, Ester Mercuri, Denada Sota, Aurora Bakaj, Valeria Specchia e Maurizio Pinna. Per la prima volta studiose e studiosi hanno applicato alla laguna albanese il metabarcoding del DNA ambientale (eDNA). La tecnica legge le tracce genetiche che gli organismi rilasciano di continuo nell’acqua e permette di identificare le specie presenti senza catturarle né osservarle al microscopio. I campioni sono stati raccolti nel luglio 2023, filtrati a Valona e analizzati nei laboratori di genetica di UniSalento. Il gruppo ha usato in parallelo due marcatori genetici: uno per le microalghe e gli altri micro-organismi eucarioti, l’altro per gli animali.

I numeri descrivono un ecosistema ricco e ancora poco studiato. Sono emerse 2.652 unità tassonomiche di micro-eucarioti, tra i quali 130 specie identificate, e 576 di animali acquatici, che corrispondono a 395 specie. La distribuzione però non è uniforme. Il fattore che spiega di più le differenze tra un punto e l’altro della laguna è la distanza dal villaggio di Narta, dove sfocia un canale che porta scarichi civili e acque di dilavamento agricolo.

Nel punto più vicino all’abitato dominano microalghe piccole e a crescita rapida, tipiche di acque ricche di nutrienti. Accanto a loro vivono molluschi molto tolleranti e una specie invasiva, la chiocciola d’acqua dolce Potamopyrgus antipodarum. È il segnale di una rete alimentare semplificata. Al centro della laguna le unità tassonomiche individuate passano da 210 a 824. Compaiono anche organismi più grandi e specie sensibili alla qualità dell’acqua, indice di un ambiente più stabile. Secondo gli autori, a favorire questo squilibrio contribuisce anche lo scarso ricambio con il mare: la laguna, profonda in media 70 centimetri, comunica con l’Adriatico solo attraverso due stretti canali artificiali.

La laguna di Narta, nell’area protetta di Vjosa-Narta vicino a Valona, è una delle zone umide più importanti dell’Adriatico per la presenza di uccelli migratori ed è abitata da migliaia di fenicotteri rosa. Dalla primavera del 2026 la sua fragilità è al centro della mobilitazione civica che in Albania ha preso il nome di “Rivoluzione dei fenicotteri”, nata contro i progetti di sviluppo turistico e immobiliare nell’area protetta. Lo studio, in tal senso, offre una base di dati scientifici su un ecosistema di cui, finora, si sapeva poco.

«Il DNA ambientale ci permette di leggere lo stato di salute di un’intera laguna partendo da pochi campioni d’acqua, in modo rapido e senza disturbare gli organismi in quanto la tecnica non è invasiva» spiega il professor Maurizio Pinna, docente di Ecologia al DiSTeBA. «Per ecosistemi delicati come la laguna di Narta è uno strumento prezioso: consente di monitorare la biodiversità, di cogliere i primi segnali di degrado prima che diventino danni irreversibili, come fioriture algali, invasione di specie aliene e fenomeni legati al cambiamento climatico».