Lecce senza idee e in caduta libera, contro il Genoa arriva il terzo ko di fila: 1 a 2

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Pioggia battente al Via del Mare per Lecce-Genoa, un match che per i giallorossi può rappresentare un riscatto dopo la batosta rimediata col Frosinone. Venticinquemila gli spettatori. I tifosi genoani firmerebbero per un pareggio, ma, il Lecce vuole di più. Di Francesco propone qualche inedito e qualche conferma obbligata. Lecce con il 4-3-3 ed in campo Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gorter, Ngom, Maleh; N’Dri, Stulic, Monteiro.

Genoa con il 3-4-2-1 e sulla scacchiera Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Wiafe, Frendrup, Traoré; El Shaarawy, Messias; Osmajic.

Il primo squillo di trombe viene dato dal Lecce con un colpo di testa di Stulic, facile preda di Bijlow. Minuto dieci ed il Genoa passa: Tiago sbaglia un appoggio in fase di contenimento e i liguri El Shaarawy mette dentro una palla insidiosa che grazie ad un rimpallo finisce dalle parti di Osmajic che sigla lo 0-1. Una decina di minuti più tardi il “Faraone” sfiora il raddoppio per i suoi, il suo tiro forte va sull’esterno della rete. Reazione del Lecce: Gorter con personalità sferra una conclusione al volo che impegna l’estremo difensore genoano. Il Lecce colleziona angoli ed il Genoa si abbassa sempre di più: Maleh spara alle stelle un’opportunità fuori area. Doccia gelata per il Lecce, difesa alta in pressing viene “tagliata”, Messias porta la sua squadra sullo 0-2 con un colpo che scarta Falcone. Il Lecce si riversa in attacco e guadagna, con N’Dry una punizione invitante al limite dell’area ospite: si porta alla battuta Maleh che accorcia le distanze grazie anche ad una velenosa deviazione, 1-2. Punge ancora il Lecce, sugli sviluppi di un corner Monteiro, di testa, indirizza la sfera nelle braccia del portiere avversario. Gol annullato a Stulic che tocca il pallone con la mano, il Var ferma tutto. Si va al riposo con il Lecce sotto di un gol.

Secondo tempo senza cambi, il Lecce spinge da subito. Quando ci sono i corner per il Lecce salgono le torri che vengono ben marcate. L’accorrente Gallo su azione martellante tira un missile dai venticinque metri, il Genoa si salva in extremis. Il Genoa con El Shaarawy si riaffaccia nella zona di Falcone ed intanto Di Francesco richiama l’ottimo Gorter per Kaba. Il Lecce si rende pericoloso con Monteiro che semina il panico con una bella serpentina. Proprio Monteiro lascia il campo per Fatah al quattordicesimo minuto della ripresa. De Rossi inserisce Vitina e Ehizibue per El Shaarawy e Wiafe.Troppo macchinoso il Lecce quando avrebbe la possibilità di concludere in porta, si paga una totale assenza di iniziative negli ultimi metri. Il Lecce arriva lì dove sarebbe il caso di trovare soluzioni a pochi metri dall’area piccola avversari e proprio qui si butta via il pallone. Il Genoa in ripartenza sta per dare il colpo di grazia ai giallorossi: Di Francesco chiama rinforzi dalla panchina, dentro Esteban, Dembele e Jean per Stulic che esce fra i fischi, Maleh e N’Dry. Giallorossi con un altro passo con le sostituzioni, contatto sospetto per Fatah che recrimina un rigore. Super opportunità a undici minuti per Esteban che incespica prima di tirare in porta. Cambia ancora De Rossi, entra Sow per Taore’.

Insiste il Lecce che vuole il pareggio, impiegando tutte le energie: sempre poco convinti quando si tratta di tirare.

Il Genoa getta nella mischia Colombo e Melchtry per Messias e Osmajic. Quando mancano solo pochi minuti il Lecce prova ad affidarsi al forcing finale, con un contorno di un arbitraggio all’inglese. Quattro minuti di extra time, gli ospiti chiudono in avanti, al Lecce non resta che prendere atto di non riuscire a fare una cosa semplice, tirare in porta. Prossimo turno, fuori casa, contro il Torino.