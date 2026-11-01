Notte di fuoco: esplode ordigno sotto un’auto, danni a veicoli e case. Indagano i Carabinieri

NOCIGLIA (Lecce) – Un forte boato ha scosso il silenzio della notte nel piccolo centro del Salento. Intorno all’una di notte, in via Girolamo Comi a Nociglia, un ordigno artigianale a basso potenziale è stato fatto esplodere ai piedi di una vettura in sosta.

​Nel mirino degli attentatori è finita un’Audi A5 acquistata di recente. La bomba carta è stata collocata deliberatamente in corrispondenza del vano motore: la deflagrazione ha provocato seri danni alla parte anteriore del veicolo, in particolare al paraurti e al propulsore. L’onda d’urto è stata tale da danneggiare anche un secondo mezzo parcheggiato a poca distanza e da intonacare di detriti la facciata di un’abitazione adiacente.

​L’automobile risulta in uso a un 39enne del posto, attualmente recluso presso la casa circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Maglie, che hanno immediatamente transennato l’area ed effettuato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell’attacco. Gli investigatori stanno ora vagliando minuziosamente i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona, alla ricerca di elementi utili per identificare gli autori del gesto e chiarire il movente.