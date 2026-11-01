Scuole chiuse domani a Lecce per allerta meteo: stop anche a parchi e cimitero

LECCE –Scatterà domani, lunedì 2 novembre 2026, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado a Lecce. La decisione è stata formalizzata dal Comune di Lecce con un’ordinanza precauzionale adottata a seguito dell’avviso di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e temporali emanato per il territorio.

Il provvedimento fissa una serie di restrizioni destinate a restare in vigore per l’intera durata dell’allerta. Oltre agli istituti scolastici, rimarranno chiusi il Cimitero comunale, la Villa comunale, i parchi cittadini di Belloluogo, del Galateo e delle Cave, nonché il Campo sportivo “Santa Rosa – Luigi Montefusco”. Sospeso anche lo svolgimento dei mercati rionali di via Bari e di piazza Libertini.

Per fronteggiare le possibili criticità e coordinare le squadre di Protezione Civile è stato aperto il Centro Operativo Comunale (COC), impegnato nel monitoraggio costante dei punti più sensibili della città e della costa, con un’attenzione particolare rivolta alla marina di Torre Chianca e all’area della foce del Bacino Idume.

Dalle istituzioni arriva infine la raccomandazione ai cittadini di limitare gli spostamenti al minimo indispensabile, evitare la sosta nei pressi di parchi e zone alberate, non percorrere o attraversare i sottopassi allagati e mantenere la massima prudenza di fronte ai fenomeni temporaleschi attesi nelle prossime ore.