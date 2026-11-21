ROMA – Il Lecce cade 3-0 in casa della Lazio, al termine di una partita che lascia spazio a più di un rimpianto per i giallorossi. Nonostante il risultato finale, Eusebio Di Francesco sottolinea la buona prestazione della squadra, soprattutto nella prima frazione di gioco, ritenendo eccessivo il passivo maturato all’Olimpico.

“Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, non meritavamo di chiudere sotto, al di là dei meriti della Lazio che sta facendo un ottimo campionato ed è una squadra che sa quello che vuole”, ha dichiarato l’allenatore del Lecce nel post partita.

Di Francesco: “Dovevamo concretizzare le occasioni”

Il tecnico giallorosso riconosce i meriti degli avversari, ma non nasconde l’amarezza per una sconfitta che, a suo giudizio, non rispecchia pienamente quanto mostrato in campo dalla sua squadra.

“Questo passivo è troppo pesante, oggi meritavamo qualcosa in più; la squadra si è disimpegnata bene, poi però bisogna concretizzare le occasioni da gol, per quello che abbiamo prodotto abbiamo raccolto troppo poco”.