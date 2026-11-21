LECCE – Far partire la sosta a pagamento in due sole delle nuove zone previste e garantire ai residenti di quelle aree il pass gratuito per le prime due auto di proprietà. Sono le proposte con cui Fratelli d’Italia chiede di rivedere il piano della sosta a Lecce, mentre nei quartieri periferici cresce la protesta contro l’estensione delle strisce blu. La sindaca Adriana Poli Bortone continua a ribadire che ci sono anche residenti che chiedono l’allargamento della sosta a pagamento. Intanto, nel centrodestra si discute di dove far partire le nuove tariffe e di quali agevolazioni prevedere. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, insieme agli assessori, ai dirigenti e alle cariche istituzionali cittadine del partito, ha sottoposto alla sindaca un documento che comprende anche abbonamenti per chi lavora in città e misure per famiglie, persone fragili e studenti. “Una proposta migliorativa del Piano Sosta del Comune, che punta a garantire una mobilità urbana efficiente senza gravare sulle tasche di chi vive, studia e lavora a Lecce-spiegano – È quella che abbiamo sottoposto al sindaco Poli Bortone, come contributo costruttivo e collaborativo, prima di estendere le aree a pagamento previste dal Piano comunale. Non siamo contrari, ma suggeriamo correttivi di buonsenso nell’interesse esclusivo della nostra comunità. Condividiamo la necessità di migliorare la rotazione dei parcheggi e di ridurre la congestione del traffico, ma vogliamo evitare che l’estensione delle zone tariffate diventi una misura punitiva. Il nostro documento unitario è articolato in quattro punti operativi”.

La proposta di FdI prevede bonus e tutele per i residenti nelle nuove aree a pagamento (zone verdi): pass gratuito per prima e seconda auto di proprietà, tariffa agevolata di 70 euro all’anno per la terza auto, un pacchetto di 20 ore mensili di sosta gratuita, utilizzabili nelle zone con uguale tariffa. Si spinge oltre la proposta che ha fatto l’area Marti, che prevede in più solo l’estensione illimitata della gratuità della seconda auto dei residenti. “Proponiamo inoltre di attivare inizialmente soltanto due delle nuove aree previste, selezionando quelle più critiche e già dotate di parcheggi d’interscambio – dicono i componenti di FdI – L’estensione alle altre zone dovrà essere valutata e concordata solo in una fase successiva, dopo la realizzazione di nuovi parcheggi d’interscambio e il potenziamento del trasporto pubblico locale. Inoltre, per agevolare chi lavora in città e sostenere gli acquisti rapidi nei quartieri, prevediamo di introdurre un abbonamento valido nelle aree periferiche di nuova tariffazione (aree verdi) e comprensivo del servizio Park&Ride, con tre fasce (40 euro al mese per l’intera giornata, 30 euro al mese per la fascia mattutina, 20 euro al mese per le ore pomeridiane). Prevediamo anche la sosta agevolata per famiglie, persone fragili e studenti: pass gratuito per caregiver (nominativo e legato alla targa del veicolo) e donne in gravidanza, 50 ore mensili di sosta gratuita per chi assiste genitori e anziani over 75 (con la sola esclusione della zona rossa), pass gratuito per gli studenti universitari (con perimetrazione da concordare, rivedendo la convenzione tra Comune, Unisalento e Adisu). I risultati dovranno essere monitorati ogni sei mesi attraverso un tavolo permanente tra Assessorato al Traffico, SGM, associazioni di categoria e comitati di cittadini. Questa nostra iniziativa, che offriamo all’amministrazione Poli Bortone, va incontro ai cittadini per aiutarli a muoversi in città in modo più facile e ordinato. Il parcheggio a pagamento non dev’essere percepito come un costo in più, ma come un aiuto per regolare il traffico senza penalizzare il commercio e incentivando il trasporto pubblico”.

Nel mirino di LecceDomani, il raggruppamento civico dei moderati del centrosinistra all’opposizione, finiscono i gruppi consiliari della maggioranza. Il movimento contesta i tempi delle proposte e chiama in causa chi ha contribuito a definire il piano economico e finanziario alla base dell’estensione della sosta a pagamento. “Dove sono finiti tutti i componenti della maggioranza? – spiega il consigliere di LecceDomani, Giovanni Occhineri – In queste ore Lecce è attraversata da un malcontento sempre più evidente per la progressiva estensione delle strisce blu, persino nei quartieri periferici. Una scelta che sta suscitando la comprensibile protesta di tantissimi cittadini. Eppure, mentre i cittadini manifestano il proprio dissenso, c’è un aspetto della vicenda che trovo politicamente ancora più discutibile: i gruppi consiliari della maggioranza sembrano impegnati in una vera e propria gara a chi riesce a proporre il contentino più gradito ai cittadini: il secondo pass gratuito per l’auto di famiglia, chi soltanto nei quartieri interessati dai nuovi parcheggi a pagamento, chi addirittura in tutta la città; i primi 15 minuti di sosta gratuiti e così via. Nel servizio proposto dalla Rai, di contro, si percepisce una Sindaca, sostanzialmente sola, a fronteggiare le contestazioni. Alla composizione di quel piano economico e finanziario che ha portato a questo provvedimento avete contribuito tutti ma solo ora avete sentito l’esigenza di avanzare nuove proposte. Prima notavamo un silenzio assordante di gechi sul muro, immobili e mimetizzati, nella speranza di passare inosservati; ora sentiamo l’eco delle proposte dell’ultima ora. Insomma, mentre nessuno sembra voler condividere la responsabilità politica, tutti sembrano invece volersi appuntare sul petto una spilletta per aver restituito ai cittadini qualche spicciolo”.