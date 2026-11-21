Falcone 6, un pò incerto ma incolpevole sui gol
Siebert 5, partita di sacrificio ma il suo errore sul primo gol di Noslin penalizza la squadra
Tiago Gabriel 6, si avvicina al gol rendendosi pericoloso sulle palle inattive
Gallo 6, controlla Isaksen e recupera bene
Veiga 5, da lui ci ci aspetta maggiore vivacità
Coulibaly 6, la sua qualità si vede anche se non è al top della forma
Maleh 6, operazione non facile la sua oggi soprattutto nella fase di interdizione
Kaba 5,5, troppo anonimo e troppo poco incisivo
Fatah 6,5, migliore in campo, sfiora anche il gol, e’ sulla buona strada per dare un contributo importante
N’Dry 6, bene nel primo tempo poi gli avversari gli prendono le misure
Geubbels 5, evanescente, poco reattivo
Esteban 6, l’unica palla buona che gli arriva la trasforma in una palla pericolosa
Ngom 6, entra tardi, quando la Lazio già pregustava i tre punti
Monteiro sv
Stulic sv
Fofana sv
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