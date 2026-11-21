LECCE – Qualche mese fa sul Corrieresalentino.it abbiamo pubblicato le foto delle auto parcheggiate sulla pista ciclabile di viale Grassi, a Lecce, soprattutto nel tratto finale, vicino alla rotatoria. Oggi la stessa scena si ripete a Monteroni, dove le corsie realizzate di recente sono diventate posti auto di fatto e chi si muove in bicicletta trova il passaggio sbarrato. Negli ultimi anni sono stati costruiti chilometri di piste anche con risorse del Pnrr, che comprende fondi europei a prestito. Eppure i tratti finiti al centro delle segnalazioni appaiono quasi sempre vuoti di biciclette e, quando si riempiono, è spesso per la sosta creativa degli automobilisti. A Monteroni la denuncia arriva dal gruppo consiliare Insieme, guidato da Massimo Bellini, Andrea Ruggio, Angela De Luca e Sonia Martino.

“Le piste ciclabili a Monteroni, realizzate dall’attuale amministrazione Pizzuto nel corso del primo mandato, andrebbero studiate nelle università quale casus horribilis, per mostrare come si può sbagliare tutto il possibile. Piste ciclabili utilizzate dalle auto come parcheggio che rendono impossibile il transito dei ciclisti, di cui non si vede nemmeno l’ombra”. Per ricostruire come si sia arrivati a questo punto, i consiglieri tornano alla scelta di separare le corsie con blocchi di cemento e alle proteste seguite agli urti di diverse auto contro i cordoli. “Un capolavoro di disastro tenuto conto (aspetto meno ironico) che ci sono in ballo soldi pubblici”, proseguono i rappresentanti di Insieme. “La scelta di installare cordoli in cemento, privi in molti punti di adeguata segnaletica verticale rifrangente all’inizio delle corsie, ha trasformato le ciclabili in vere e proprie insidie per gli automobilisti (sono state molte le auto che hanno urtato i blocchi in cemento). A seguito delle numerosissime proteste, a causa dei danni subiti dai veicoli e dei reali rischi per la sicurezza, l’amministrazione Pizzuto ha dovuto ripiegare sui suoi passi, rimuovendo completamente i cordoli in cemento, lasciando i ciclisti senza la minima protezione e l’asse viario in una condizione di totale incuria”. Da allora, secondo il gruppo, le corsie sono state di fatto abbandonate e la sosta delle auto ha preso il posto del transito delle biciclette.

Il conto, per i consiglieri, riguarda tanto le somme già impegnate quanto quelle che serviranno per rimettere in funzione il percorso. “I problemi per la comunità, adesso, sono due”, incalza il gruppo. “In primis, la gestione inefficace del denaro pubblico. Infatti, sono state sostenute tre spese: la prima per i fondi stanziati e impiegati per progettare, acquistare e posare i cordoli di cemento. La seconda per i fondi successivi stanziati e impiegati per rimuoverli e smaltirli a causa della loro pericolosità per la pubblica sicurezza. La terza sono le ulteriori risorse che si renderanno necessarie per ripristinare le piste ciclabili e rimetterle in sicurezza con altri cordoli meno invasivi”. L’altro problema sollevato da Insieme riguarda le condizioni legate ai finanziamenti. “Molte di queste piste sono sostenute da finanziamenti sovracomunali vincolati a precisi obiettivi di mobilità sostenibile. Se l’infrastruttura viene smantellata o lasciata in uno stato di abbandono”, concludono i consiglieri, “com’è attualmente, tale da non poter essere usata in sicurezza dai ciclisti, c’è il rischio di definanziamento o l’obbligo di restituire i fondi all’ente erogatore, il che aggraverebbe ulteriormente le casse del Comune. Oltre al danno, la beffa”.