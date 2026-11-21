LECCE: Un rilevante quantitativo di sostanze stupefacenti e un’arma modificata priva dei dispositivi di sicurezza sono stati sequestrati dai Carabinieri a Lecce nel corso di un’operazione antidroga culminata con l’arresto in flagranza di reato di un imprenditore locale di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’intervento si inserisce nel quadro dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti per contrastare le piazze di spaccio nel capoluogo salentino, dando concreta attuazione alle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

​L’operazione è maturata nelle ore mattutine grazie all’azione mirata dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.M.) della Compagnia di Lecce. A conclusione di una perquisizione domiciliare eseguita nell’abitazione del 35enne, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 240 grammi di cocaina, 90 grammi di hashish e 50 grammi di marijuana, un ingente carico già suddiviso e pronto per l’immissione sul mercato illecito, accompagnato da due bilancini elettronici di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento delle singole dosi.

​Durante le fasi di ricerca all’interno dell’immobile, i militari hanno inoltre scoperto e sottoposto a sequestro una pistola a salve priva del tappo rosso e una cartuccia calibro 9×21, elementi che delineano la pericolosità del contesto investigativo. Espletate le formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce che coordina le indagini, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola”.