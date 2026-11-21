LECCE – Droga addosso e in casa. E ai domiciliari finisce F.B., un 47enne di Lecce, subito rimesso in libertà. L’operazione è stata messa a segno dai carabinieri della stazione di Lecce Principale nella tarda mattinata di venerdì 20 novembre. L’uomo è stato sorpreso mentre usciva dal condominio in cui vive e in procinto di allontanarsi con la propria bicicletta elettrica. Dopo aver cercato di allontanarsi e di distrarre i carabinieri, avrebbe gettato due dosi di sostanza presumibilmente stupefacente. L’immediata perquisizione ha consentito ai carabinieri di ritrovare nelle tasche della giacca della tuta ulteriori due dosi, per complessivi quattro involucri di cocaina, per oltre 7 grammi oltre a 80 euro in contanti.

In casa è saltata fuori altra droga: nella camera dell’uomo erano stati nascosti una busta contenente presumibilmente cocaina per complessivi 6 grammi, un pezzo di hashish per 5 grammi, una bustina e un barattolo contenenti marijuana, due bilancini elettronici, di cui uno recante residui indicati come cocaina e l’altro non funzionante, materiale per il confezionamento delle dosi, un coltello e un cucchiaio recanti residui indicati come stupefacenti, bicarbonato, un foglio recante nomi e somme presumibilmente riconducibili ad attività di cessione e ulteriori euro 1.035,00 in contanti.

Per l’uomo sono scattati domiciliari su richiesta della pm Roberta Di Filippo dal momento che il frazionamento della sostanza, come cocaina in quattro involucri, due dei quali gettati al momento del controllo e due ritrovati addosso, la disponibilità di ulteriori sostanze nella camera da letto in uso all’indagato, il contestuale rinvenimento di strumenti per la pesatura e di materiale per il confezionamento delle dosi, del foglio recante nomi e somme presumibilmente riconducibili ad attività di cessione e del denaro contante rinvenuto sulla persona e nell’abitazione appaiono indicativi di un’attività di cessione non occasionale.

L’uomo, difeso dall’avvocato Alessandro Costantini Dal Sant, è comparso davanti al giudice Fabrizio Malagnino che, pur convalidando l’arresto, ha ritenuto di non dover applicare alcuna misura cautelare rimettendo in libertà l’uomo. Il processo per direttissima è stato rinviato al 26 novembre.