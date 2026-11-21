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Trasferta proibitiva per il Lecce che va a fare visita alla capolista di serie A, la Lazio di Gattuso. Dopo aver preannunciato qualche novità, Di Francesco carica i suoi per un match che promette di essere molto difficile. Lazio con il 4-3-3 ed in campo Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin.

Lecce con il 4-3-3 e sulla scacchiera Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Kaba, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah.

Le prime battute sono, decisamente, di marca salentina: N’Dry e Fatah sono sue spine nel fianco per la retroguardia biancoceleste, buono anche il pressing alto di Coulibaly e compagni. Fatah al quarto d’ora si avvicina al gol. La reazione della Lazio sta in qualche sortita di Noslin, però, il Lecce pare ben concentrato. Al minuto venticinque proprio Noslin di testa, su cross di Isaksen, sovrasta Siebert e sigla l’1-0. Troppo statico Siebert e Noslin ringrazia. Reagisce il Lecce con il duetto Fatah-N’Dry, Geubbels si gode lo spettacolo. Serpentina importante ad opera di Fatah che al momento giusto non conclude in porta e non serve Geubbels. N’Dry da fuori area impegna Mandas e sulla ribattuta nessuno dei giallorossi ribadisce in porta: un buon Lecce anche dopo aver subito lo svantaggio, la pressione del Lecce mette in difficoltà i padroni di casa. Giornata no per Siebert che perde palla e rischia di far capitolare la sua squadra. Si chiude il primo tempo con un vantaggio di misura della Lazio, buona prestazione di Fatah che mette scompiglio per le trame di Gattuso.

Secondo tempo senza cambi ed il Lecce contrasta la Lazio che entra in campo con un altro piglio. Sugli sviluppi di un corner Tiago Gabriel, di testa, si avvicina al pari: la palla finisce sopra la traversa. Di Francesco al minuto cinquantotto schiera Esteban e Ngom per un evanescente Geubbels e Kaba. I ritmi non sono quelli del primo tempo e la Lazio, sorniona cerca di controllare il risultato senza esporsi troppo. Ancora Fatah, questa volta con un tiro in sforbiciata insidia la porta laziale. Colpisce ancora la Lazio, scambi micidiali, da manuale del calcio: l’attaccante biancoceleste non fallisce il raddoppio, 2-0. Minuti settantatré ed entra in campo Monteiro per Maleh: una soluzione offensiva per cercare concretezza. Cambia anche Gattuso: fuori Pedraza per Pellegrini e Isaksen per far posto a Cancellieri. Ultimi dieci minuti per le speranze del Lecce di riaprirla: Gattuso richiama Belayane per Rovella, fuori anche Noslin per Adele-Bashiru. Nel Lecce Fofana e Stulic rilevano Coulibaly e N’Dry. Colpo di testa di Esteban che finisce di poco a lato. Gattuso sostituisce Pinamonti per Gudmusson. C’è il tempo per vedere un “colpo sotto” di Frattesi che sorprende la difesa sbilanciata del Lecce e Falcone fuori dai pali, 3-0.

Il Lecce punge nel primo tempo, a tratti e gli manca il solito “colpo” negli ultimi metri. Buoni segnali su alcune individualità, però la Lazio si conferma grande club e ha saputo fare il massimo controllando saggiamente la gara. Il prossimo cliente del Lecce sarà l’Atalanta a Bergamo, altra big difficile da sorprendere.